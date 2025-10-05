Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligentă tare interesant. În imaginea de mai sus există o bucată de puzzle care nu se potrivește cu restul pieselor. Crezi că o poți identifica? Dacă da, spor la treabă!

Inițial, testele de inteligență au fost create pentru a identifica elevii cu probleme de învățare din școli. Ulterior, ele au fost dezvoltate pentru a deservi și altor scopuri. Acum, pot fi găsite sub mai multe forme, precum ecuații matematice, șiruri de numere, iluzii optice sau imagini care prezintă anumite probleme, așa cum este cel de mai jos.

Provocările de acest fel sunt concepute pentru a oferi creierului dumneavoastră un antrenament excelent. Vrei să vezi cât de ageri îți sunt ochii? Atunci provocarea de mai jos este pentru tine. Uită-te cu atenție la imagine. Privirea s-ar putea să îți joace feste, însă nu trebuie să te dai bătut.

Test de inteligență | Care bucată de puzzle nu se potrivește? Este una singură

Testul de inteligență de astăzi îți va pune mintea la încercare. Trebuie să analizezi cu mare atenție imaginea de mai sus și să identifici care bucată de puzzle nu se potrivește. Este una singură.

Persoanele care nu au putut să deslușească testul de inteligență de astăzi nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de provocări. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama de rezolvare. Aceste provocări sunt ideale pentru persoanele care își doresc să își crească nivelul de IQ. Mai mult, vă puteți testa capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

Ce reprezintă nivelul IQ

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

