Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Care bucată de puzzle nu se potrivește? Este una singură

Test de inteligență | Care bucată de puzzle nu se potrivește? Este una singură

De: Irina Vlad 05/10/2025 | 16:22
Test de inteligență | Care bucată de puzzle nu se potrivește? Este una singură

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligentă tare interesant. În imaginea de mai sus există o bucată de puzzle care nu se potrivește cu restul pieselor. Crezi că o poți identifica? Dacă da, spor la treabă!

Inițial, testele de inteligență au fost create pentru a identifica elevii cu probleme de învățare din școli. Ulterior, ele au fost dezvoltate pentru a deservi și altor scopuri. Acum, pot fi găsite sub mai multe forme, precum ecuații matematice, șiruri de numere, iluzii optice sau imagini care prezintă anumite probleme, așa cum este cel de mai jos.

Provocările de acest fel sunt concepute pentru a oferi creierului dumneavoastră un antrenament excelent. Vrei să vezi cât de ageri îți sunt ochii? Atunci provocarea de mai jos este pentru tine. Uită-te cu atenție la imagine. Privirea s-ar putea să îți joace feste, însă nu trebuie să te dai bătut.

Test de inteligență | Care bucată de puzzle nu se potrivește? Este una singură

Testul de inteligență de astăzi îți va pune mintea la încercare. Trebuie să analizezi cu mare atenție imaginea de mai sus și să identifici care bucată de puzzle nu se potrivește. Este una singură.

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai e mult!
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Persoanele care nu au putut să deslușească testul de inteligență de astăzi nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de provocări. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama de rezolvare. Aceste provocări sunt ideale pentru persoanele care își doresc să își crească nivelul de IQ. Mai mult, vă puteți testa capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

Ce reprezintă nivelul IQ

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

Test IQ | Numai geniile adevărate știu să rezolve puzzle-ul: cum se umple ‘T’?

Tags:
Iți recomandăm
Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 2 + 9 = 1, mutând un singur chibrit
Teste IQ
Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 2 + 9 = 1, mutând un singur chibrit
Test de inteligență | Un singur cuplu este diferit de toate celelalte. Îl puteți identifica?
Teste IQ
Test de inteligență | Un singur cuplu este diferit de toate celelalte. Îl puteți identifica?
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
Mediafax
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai e mult!
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai...
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Dan Alexa, despre Asia Expres, divorț și ce înseamnă să fii tată la 45 de ani: „După ce le vezi pe toate, ajungi să te bucuri pentru orice”
Adevarul
Dan Alexa, despre Asia Expres, divorț și ce înseamnă să fii tată la...
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu noua carte de identitate electronică
Digi24
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu noua...
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală și au agresat două angajate
Mediafax
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din...
Parteneri
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă!...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
Click.ro
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”
Antena 3
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt...
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
Digi 24
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că...
EXCLUSIV Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe zona de producție, cu inflație mare
Digi24
EXCLUSIV Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe...
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
kanald.ro
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este...
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
kfetele.ro
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
observatornews.ro
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
go4it.ro
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
ADEVĂRUL nespus despre AUTISM
Descopera.ro
ADEVĂRUL nespus despre AUTISM
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
FCSB, primul transfer din iarnă: “Cu el rezolvă problema jucătorului U21!”. Reacția lui Mihai Stoica. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, primul transfer din iarnă: “Cu el rezolvă problema jucătorului U21!”. Reacția lui Mihai Stoica....
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Decizie de ultimă oră în privința lui Șut. Update exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Decizie...
Traian Băsescu rupe tăcerea după eliberarea Elenei Udrea. Prima sa declarație de la ieșirea acesteia: Ar fi fost un bun politician
Capital.ro
Traian Băsescu rupe tăcerea după eliberarea Elenei Udrea. Prima sa declarație de la ieșirea acesteia:...
Elena Udrea, probleme GRAVE cu legea, la două luni de când a fost eliberată. Situația e mai gravă decât credea
Romania TV
Elena Udrea, probleme GRAVE cu legea, la două luni de când a fost eliberată. Situația...
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Go4Games
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Tichete de 240 de lei pentru români. Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere proiectul. Cine beneficiază
Capital.ro
Tichete de 240 de lei pentru români. Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere proiectul. Cine...
Evenimentul din Vadu Crișului care a legat pentru totdeauna destinul unei fete simple de Casa Regală
evz.ro
Evenimentul din Vadu Crișului care a legat pentru totdeauna destinul unei fete simple de Casa...
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei
Gandul.ro
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar...
Suma indecentă pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani: Le fac pe plac
as.ro
Suma indecentă pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii...
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu...
Cum a reacționat Ahmed când a aflat în ce locație inedită va merge la primul date cu Veronica? Andreea Mantea: „Nu pari fericit” Concurentul din „Casa Iubirii” a rămas fără cuvinte
radioimpuls.ro
Cum a reacționat Ahmed când a aflat în ce locație inedită va merge la primul...
1 milion de dolari, preț oficial pentru un bilet la Cupa Mondială din SUA! FIFA a legalizat bișnița și a dat startul nebuniei
Fanatik.ro
1 milion de dolari, preț oficial pentru un bilet la Cupa Mondială din SUA! FIFA...
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui Gică Hagi
Fanatik.ro
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui...
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gestul impresionant făcut de Gigi Becali pentru imigranții din Capitală: ”Vin după mine, că și-au ...
Gestul impresionant făcut de Gigi Becali pentru imigranții din Capitală: ”Vin după mine, că și-au dat vorbă între ei”
Are 70 de ani, dar arată de 40! Dieta UNICĂ la care a apelat acest chirurg faimos din Japonia: a descoperit ...
Are 70 de ani, dar arată de 40! Dieta UNICĂ la care a apelat acest chirurg faimos din Japonia: a descoperit elixirul tinereții
Andrei, un tânăr de 24 de ani din Constanța, a murit după ce a căzut cu mașina de pe un pod. Mesajul ...
Andrei, un tânăr de 24 de ani din Constanța, a murit după ce a căzut cu mașina de pe un pod. Mesajul sfâșietor al iubitei sale
Imagini RARE cu fetele lui Cristi Chivu. Natalia și Anastasia au moștenit dragostea pentru fotbal
Imagini RARE cu fetele lui Cristi Chivu. Natalia și Anastasia au moștenit dragostea pentru fotbal
Desfăşurare de forţe pentru petrecerea filmului românesc “Cursa” de 4 milioane de €! Codin ...
Desfăşurare de forţe pentru petrecerea filmului românesc “Cursa” de 4 milioane de €! Codin Maticiuc a făcut show cu 2000 de invitaţi
Cosmina și Alin, concurenții sezonului 3 de la Mireasa, s-au căsătorit! Jador a făcut show la nunta ...
Cosmina și Alin, concurenții sezonului 3 de la Mireasa, s-au căsătorit! Jador a făcut show la nunta lor: ”Să aveți o viață plină de iubire!”
Vezi toate știrile
×