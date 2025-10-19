CANCAN.RO ți-a pregătit testul de inteligență de duminică. Trebuie să analizezi cu atenție imaginea de mai sus și să încerci să descoperi care dintre cei doi bărbați nu are bani pentru a-și plăti nota. Crezi că reușești? Dacă da, spor la treabă!

Testele de inteligență sunt cele mai bune și distractive metode de a-ți pune creierul în funcțiune. Studiile științifice arată că astfel de provocări îmbunătățesc gândirea critică. Aceste ghicitori vizuale îți pun la încercare abilitățile de gândire și te vor provoca sa-ți pui la încercare atenția la detalii.

Test de inteligență: Care dintre acești doi clienți nu are bani pentru a-și plăti nota?

Testele de inteligență au o influență pozitivă asupra sistemului nervos central. Provocarea de astăzi nu are o dificultate mare, însă necesită ceva mai multă atenție. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ.

În provocarea de astăzi trebuie să identifici care din cei doi clienți nu au bani să plătească nota de la restaurant. Fii atent la detalii, la poziția corpului, la expresiile faciale și la atitudinea lor.

REZOLVARE: Timpul a expirat! Să verificăm dacă ați răspuns corect. Bărbatul B nu are bani să plătească. Bărbatul A stă pur și simplu acolo și așteaptă pe cineva. În timp ce bărbatul B a primit nota de plată și pare anxios și transpiră abundent, deoarece nu are bani să plătească.

Persoanele care nu au putut să deslușească testul de inteligență de astăzi nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de provocări. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama de rezolvare. Aceste exerciții sunt ideale pentru persoanele care își doresc să își crească nivelul de IQ. Mai mult, vă puteți testa capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

Ce reprezintă nivelul IQ

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

