Test de inteligență | Identificați numărul lipsă din această imagine!

Chiar dacă suntem abia la jumătatea săptămânii, câteva minute dedicate unui exercițiu de logică pot fi o modalitate excelentă de a vă menține mintea activă. De această dată, CANCAN.RO vă propune o provocare vizuală menită să vă testeze atenția la detalii și capacitatea de analiză. Misiunea este simplă la prima vedere: priviți cu atenție imaginea și identificați cifra care lipsește din șirul prezentat.

Credeți că puteți rezolva acest puzzle matematic în timpul alocat? Pentru a găsi numărul lipsă din al treilea rând este nevoie de atenție, logică și o bună capacitate de analiză. Doar cei care observă rapid tiparul din grilă vor ajunge la răspunsul corect.

Puzzle-urile matematice în care trebuie identificat un număr lipsă reprezintă provocări captivante care pun la lucru mintea și dezvoltă gândirea logică. De regulă, acestea prezintă o serie sau o grilă de numere din care lipsește unul dintre elemente, iar sarcina participantului este să descopere regula sau tiparul care leagă valorile între ele pentru a determina răspunsul corect.

Rezolvarea unor astfel de provocări nu doar că ne îmbunătățește abilitățile matematice, ci contribuie și la dezvoltarea capacității de a găsi soluții în situații complexe. Aceste exerciții ne încurajează să gândim logic, să analizăm atent informațiile disponibile și să folosim raționamentul deductiv pentru a ajunge la răspunsul corect. În plus, descoperirea soluției poate oferi o reală satisfacție și un plus de încredere în propriile capacități.

Găsește numărul lipsă și demonstrează că ai o minte ageră! Poți rezolva această grilă matematică în doar 15 secunde?

Ești pregătit să îți testezi abilitățile de logică? Această provocare matematică îți va pune la încercare atenția și capacitatea de analiză. Privește cu atenție grila de numere de mai jos și încearcă să descoperi valoarea lipsă în doar 15 secunde.

Doar persoanele cu un spirit de observație bine dezvoltat și o gândire analitică rapidă vor reuși să identifice numărul lipsă din al treilea rând. Pentru a găsi răspunsul corect, nu este suficient să efectuezi simple calcule – trebuie să descoperi tiparul ascuns și să aplici logica potrivită, totul contra cronometru.

Cei care reușesc să rezolve această provocare demonstrează nu doar abilități matematice, ci și capacitatea de a gândi abstract și de a găsi soluții eficiente. Ei pot observa rapid legăturile dintre numere și pot anticipa următorul pas logic într-un mod intuitiv și bine structurat.

Acceptați provocarea de a vă testa inteligența rezolvând acest puzzle matematic în grilă în timpul alocat? Concentrați-vă, analizați cu atenție și lăsați-vă ghidați de logica matematică pentru a găsi răspunsul corect. Timpul începe acum!

REZOLVARE

Răspunsul corect este 30.

În primele două rânduri observăm același tipar:

8 ÷ 4 = 2 și 24 ÷ 8 = 3

6 ÷ 3 = 2 și 18 ÷ 6 = 3

Rezultă că, în fiecare rând:

Numărul din coloana a doua este dublul numărului din prima coloană.

Numărul din a treia coloană este de trei ori mai mare decât numărul din a doua coloană.

Aplicând aceeași regulă pe al treilea rând obținem:

5 × 2 = 10 și 10 × 3 = 30

Prin urmare, numărul lipsă este 30.

CITEȘTE ȘI: Test IQ exclusiv pentru genii | 0+1=7 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe în maximum 29 de secunde!