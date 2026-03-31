Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 17 – 7 = 4

Dragă cititorule, CANCAN.RO îți propune astăzi un nou exercițiu de inteligență menit să îți testeze atenția, logica și capacitatea de observație. În imagine este reprezentată o ecuație formată din bețe de chibrit: 17 – 7 = 4.

Desigur, rezultatul este greșit, iar provocarea constă în a muta un singur băț astfel încât operația să devină corectă.

Test de inteligenţă

Nu există presiunea timpului, așa că te poți concentra în voie. La prima vedere, pare imposibil de reparat printr-o singură modificare, însă totul depinde de felul în care privești cifrele și de modul în care acestea pot fi transformate. Un singur chibrit poate schimba complet sensul operației sau valoarea unui număr.

Mutați un singur chibrit pentru a corecta 17 – 7 = 4

Regula este clară: ai voie să muți doar un băț, fără să adaugi sau să elimini altele. Restul ține de ingeniozitatea ta. Astfel de puzzle-uri sunt folosite adesea în testele de IQ pentru a evalua gândirea analitică, recunoașterea formelor și abilitatea de a găsi soluții alternative.

Cei care au reușit să descopere rezolvarea merită toate felicitările. Pentru cei care încă nu au găsit-o, oferim mai jos soluția.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului

IQ-ul este un indicator folosit pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane. Acesta se determină, de regulă, prin diverse teste care implică rezolvarea de exerciții logice, puzzle-uri, serii de numere sau imagini și recunoașterea unor tipare. În funcție de rezultatele obținute, oamenii pot fi încadrați în mai multe categorii:

peste 140 – nivel excepțional, asociat cu persoane considerate geniale;

între 131 și 140 – specific celor cu performanțe ridicate, precum cercetători, experți sau lideri;

între 121 și 130 – un scor peste medie, întâlnit la un procent relativ mic din populație;

între 111 și 120 – ușor peste nivelul mediu;

între 101 și 110 – considerat intervalul mediu al inteligenței.

CITEŞTE ŞI: TEST IQ | Identificați „intrusul” în maximum 9 secunde!

TEST IQ | Câte diferențe sunt între maimuța din stânga și cea din dreapta? Geniile răspund corect în maximum 23 de secunde