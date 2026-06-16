Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență interesant. Tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț.

Testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Acestea sunt foarte populare în mediul online, iar printre cele mai cunoscute și apreciate sunt cele de tipul iluzii optice, imagini cu diferențe sau chiar exerciții matematice. Pe lângă rolul principal pe care îl au, îți testează abilitatea vizuală, memoria și cunoștințele. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 3 + 3 = 8

Dragă cititorule, ziua de astăzi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de inteligență. Pentru a demonstra că ești un geniu trebuie să rezolvi acest calcul. Deși pare simplu, un moment de neatenție te poate deconcentra și ai putea fi pus în dificultate. Așadar, trebuie să privești cu mare atenție. Testul de inteligență îți pune mintea la contribuție și îți testează abilitățile cognitive, în special cunoștiințele matematice. Pentru rezolvarea exercițiului trebuie să muți un singur chibrit. Hai să începem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să identifici greșeala și să muți un singur băț de chibrit pentru a găsi rezolvarea: aplauze și felicitări. Pentru cei care au fost puși în dificultate, CANCAN.RO le va da răspunsul corect. Așadar, calculul 3 + 3 = 8 este greșit, iar pentru obținerea unui calcul matematic corect trebuia mutat chibritul de la cifra 3, astfel încât să se formeze cifra 5.

Dacă te-ai întrebat vreodată ce sunt testele de inteligență, ei bine ele se găsesc sub mai multe forme. Psihologii folosesc exercițiile de acest timp pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Acesta se clasifică astfel.IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe! Geniile reușesc în 45 de secunde

TEST IQ | Nu toate literele din imagine sunt „Q”. Depistați „intrusul”!