Test de perspicacitate exclusiv pentru genii | Găsiți pasărea flamingo ascunsă în această iluzie optică

De: Andreea Stăncescu 23/01/2026 | 17:17
Tu poți să rezolvi testul de mai jos?

Ești gata pentru un test rapid de inteligență vizuală? Această iluzie optică te provoacă să găsești un flamingo roz ascuns într-o imagine, în doar 17 secunde. Provocarea îți pune la încercare atenția la detalii, capacitatea de concentrare și modul în care creierul tău interpretează informațiile vizuale.

Iluzia optică vă provoacă să descopiți un flamingo roz ascuns într-un peisaj cu flori de cireș, totul contra cronometru, în doar 17 secunde. Exercițiul pune la încercare atenția la detalii și capacitatea de a interpreta imaginile vizuale, iar cei care reușesc rapid sunt considerați foarte buni observatori.

Imaginea prezintă un copac mare de cireș plângător, aflat în plină înflorire, cu ramuri încărcate de flori roz care cad delicat spre sol. Petalele împrăștiate pe pământ creează o atmosferă de poveste, calmă și armonioasă, care poate distrage ușor privirea de la adevărata provocare.

În acest decor aparent simplu se ascunde însă un element surpriză: un flamingo roz, camuflat printre formele și nuanțele peisajului. Sarcina ta este să îl găsești înainte să expire timpul limită.

La prima vedere, totul pare simplu și lipsit de surprize. Totuși, tocmai această abundență de forme și culori ascunde elementul-cheie al provocării: un flamingo roz, perfect integrat în decor. Sarcina ta este să îl descoperi cât mai repede, fără să te lași distras de frumusețea peisajului.

Iată rezolvarea testului de azi!

Dacă ai reușit să găsești pasărea în mai puțin de 17 secunde, înseamnă că ai o percepție vizuală foarte bună și o capacitate excelentă de concentrare. Iar dacă nu, nu este nicio problemă, astfel de exerciții sunt ideale pentru antrenarea creierului și îmbunătățirea abilităților de rezolvare a problemelor. Soluția se află în partea dreaptă a imaginii, acolo unde flamingo-ul se confundă aproape complet cu nuanțele florilor de cireș.

