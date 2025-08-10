Acasă » Teste IQ » Test de perspicacitate | Găsiți roșia ascunsă printre merele din imagine!

De: Alina Drăgan 10/08/2025 | 08:23
Este duminică și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui test de perspicacitate, destul de dificil. Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea prezentată și să îți dai seama unde stă ascunsă roșia printre multitudinea de mere. Testul nu este unul ușor, iar puțini sunt cei care găsesc răspunsul corect în doar câteva secunde.

Iluziile optice sau testele de inteligență îți pun la încercare abilitățile de observare și claritatea vizuală. Asemenea testelor IQ, acestea sunt un joc al creierului care necesită creativitate și abilități mari de observare. Mintea este exersată prin deslușirea acestor teste, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală.

Găsiți roșia ascunsă printre merele din imagine

Așadar, testul propus astăzi este unul destul de greu de deslușit, cel puțin într-un timp scurt. Iar pentru a o face trebuie să te concentrezi bine și să ai claritate vizuală. În linii mari lucrurile sunt simple: în imaginea prezentată printre multitudinea de mere stă destul de bine ascunsă o roșie. Tot ce trebuie să faci este să îți dai seama unde este poziționată aceasta. Și timpul în care ai rezolvat testul este destul de relevant. Se pare că doar geniile reușesc să ofere răspunsul corect în doar câteva secunde.

Cei care au reușit deja să identifice răspunsul corect sunt felicitați și aplaudați. Pentru cei care încă nu au reușit să deslușească testul o să simplificăm puțin lucrurile. Oferim un indiciu și spunem că atenția ar trebui să cadă în partea de jos a imaginii.

Dacă nici până acum nu ați reușit să localizați roșia o să deslușim misterul și o să indicăm exact locul în care se află. Găsiți răspunsul corect în imaginea de mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

