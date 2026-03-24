TEST IQ | Calculați în cap: 3 x 3 – 3 : 3 + 3 = ?

CANCAN.RO continuă săptămână nu doar cu bancuri amuzante care să îți facă ziua mai bună, ci și cu teste care să îți pună mintea în dificultate. Tu crezi că reușești să rezolvi această ecuație în doar câteva secunde? Spor la treabă!

Testele IQ sunt teste care măsoară cât de bine gândește o persoană și cât de ușor rezolvă probleme. Ele verifică lucruri precum logica, memoria, atenția și modul în care înțelegi informațiile. Este important de știut că aceste teste nu arată cât de „deștept” ești în general. Ele nu măsoară creativitatea, emoțiile sau talentele tale, ci doar anumite tipuri de gândire.

Test IQ

Calculați în minte următorul exercițiu: 3 × 3 − 3 : 3 + 3. Fiți atenți la ordinea operațiilor: mai întâi înmulțirea și împărțirea, apoi adunarea și scăderea. Încercați să rezolvați fără să scrieți pe hârtie și vedeți cât de repede ajungeți la rezultat.

Ei bine, nu știm cât de bine sau cât de repede te-ai descurcat, dar sperăm că am reușit să îți aducem o provocare pe măsură. În cazul în care nu ai reușit să găsești răspunsul, te ajutăm noi.

Prin urmare, ordinea este următoarea:

3 × 3 = 9

3 : 3 = 1

9 − 1 + 3 = 11

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul (coeficientul de inteligență) arată cât de bine poate o persoană să gândească, să înțeleagă și să rezolve probleme. Acesta se determină prin teste speciale care includ exerciții de logică, serii de numere, identificarea de modele sau rezolvarea unor mici puzzle-uri. În funcție de rezultatele obținute, nivelul IQ poate fi împărțit în mai multe categorii:

IQ peste 140 – nivel foarte ridicat, asociat cu persoane excepționale;

IQ între 130 și 140 – inteligență foarte mare, întâlnită la specialiști sau persoane cu performanțe deosebite;

IQ între 120 și 129 – nivel peste medie;

IQ între 110 și 119 – ușor peste medie;

IQ între 90 și 109 – nivel considerat mediu;

IQ între 80 și 89 – sub medie;

IQ sub 80 – nivel mai scăzut, care poate indica dificultăți în anumite activități cognitive.

Este important de reținut că IQ-ul nu definește complet o persoană și nu reflectă toate tipurile de inteligență, cum ar fi creativitatea sau inteligența emoțională.

