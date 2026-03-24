TEST IQ | Calculați în cap: 3 x 3 – 3 : 3 + 3 = ?

De: Elisa Tîrgovățu 24/03/2026 | 07:38
CANCAN.RO continuă săptămână nu doar cu bancuri amuzante care să îți facă ziua mai bună, ci și cu teste care să îți pună mintea în dificultate. Tu crezi că reușești să rezolvi această ecuație în doar câteva secunde? Spor la treabă!

Testele IQ sunt teste care măsoară cât de bine gândește o persoană și cât de ușor rezolvă probleme. Ele verifică lucruri precum logica, memoria, atenția și modul în care înțelegi informațiile. Este important de știut că aceste teste nu arată cât de „deștept” ești în general. Ele nu măsoară creativitatea, emoțiile sau talentele tale, ci doar anumite tipuri de gândire.

Calculați în minte următorul exercițiu: 3 × 3 − 3 : 3 + 3. Fiți atenți la ordinea operațiilor: mai întâi înmulțirea și împărțirea, apoi adunarea și scăderea. Încercați să rezolvați fără să scrieți pe hârtie și vedeți cât de repede ajungeți la rezultat.

Ei bine, nu știm cât de bine sau cât de repede te-ai descurcat, dar sperăm că am reușit să îți aducem o provocare pe măsură. În cazul în care nu ai reușit să găsești răspunsul, te ajutăm noi.

Prin urmare, ordinea este următoarea:

3 × 3 = 9

3 : 3 = 1

9 − 1 + 3 = 11

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul (coeficientul de inteligență) arată cât de bine poate o persoană să gândească, să înțeleagă și să rezolve probleme. Acesta se determină prin teste speciale care includ exerciții de logică, serii de numere, identificarea de modele sau rezolvarea unor mici puzzle-uri. În funcție de rezultatele obținute, nivelul IQ poate fi împărțit în mai multe categorii:

IQ peste 140 – nivel foarte ridicat, asociat cu persoane excepționale;

IQ între 130 și 140 – inteligență foarte mare, întâlnită la specialiști sau persoane cu performanțe deosebite;

IQ între 120 și 129 – nivel peste medie;

IQ între 110 și 119 – ușor peste medie;

IQ între 90 și 109 – nivel considerat mediu;

IQ între 80 și 89 – sub medie;

IQ sub 80 – nivel mai scăzut, care poate indica dificultăți în anumite activități cognitive.

Este important de reținut că IQ-ul nu definește complet o persoană și nu reflectă toate tipurile de inteligență, cum ar fi creativitatea sau inteligența emoțională.

CITEȘTE ȘI: Test IQ exclusiv pentru genii | 6 + 12 = 7 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Test de inteligență | Găsiți toate diferențele dintre acești doi băieți. Câte ați identificat?

Iți recomandăm
Florin Prunea, dat afară de la Desafio. Pro TV a încercat să-și „fenteze” propriul regulament, dar degeaba
Știri
Florin Prunea, dat afară de la Desafio. Pro TV a încercat să-și „fenteze” propriul regulament, dar degeaba
André Onana, viață nouă la Trabzonspor. Cine este soția lui, farmacistă cu doctorat în SUA
Știri
André Onana, viață nouă la Trabzonspor. Cine este soția lui, farmacistă cu doctorat în SUA
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
Mediafax
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul...
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
Gandul.ro
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei. Cu cât se limitează adaosul și pentru cât timp
Mediafax
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei....
Parteneri
O mai recunoști? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar în adolescență arăta așa. Puțini și-au dat seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar în...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi 24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
Digi24
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac...
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de...
Încă un serviciu de streaming video se închide
go4it.ro
Încă un serviciu de streaming video se închide
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
Gandul.ro
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
