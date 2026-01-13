Acasă » Teste IQ » Test IQ | Corectează ecuația 6 – 61 = 5. Puțini reușesc, dacă mută un singur băț de chibrit

Test IQ | Corectează ecuația 6 – 61 = 5. Puțini reușesc, dacă mută un singur băț de chibrit

13/01/2026
CANCAN.RO vine astăzi cu un test de inteligență dedicat celor cu mintea ascuțită. Sarcina ta este să transformi ecuația 6-61=5 într-una corectă, dar există o regulă strictă: poți muta doar un singur băț de chibrit. Te simți pregătit pentru provocare? Atunci, succes!

La prima vedere, provocarea de astăzi pare banală, aproape ca un exercițiu de școală primară. Totuși, dacă încerci să o rezolvi, vei descoperi că nu este chiar atât de simplă. Sarcina ta este să transformi ecuația 6-61=5 într-una corectă, având voie să modifici poziția unui singur băț de chibrit.

Cei care au găsit soluția doar prin mutarea unui singur băț merită felicitări. Dacă încă nu ai reușit, nu-i nimic — explicația se află mai jos.

SOLUȚIE: Pentru a face egalitatea corectă, trebuie doar să deplasați bețișorul de chibrit plasat orizontal, cel care completează cifra 6, și să îl poziționați vertical, tot ca parte a aceleiași cifre. În acest fel, obțineți 6 – 01 = 5. Așa arată ecuația corectată.

Persoanele care nu au reușit să rezolve testul de inteligență de astăzi nu trebuie să se îngrijoreze, deoarece pot continua să se antreneze cu numeroase provocări similare. În schimb, îi lăudăm pe cei care au găsit soluția corectă. Astfel de exerciții sunt excelente pentru cei care vor să își dezvolte nivelul de IQ și reprezintă o modalitate eficientă de a vă verifica atenția la detalii și capacitatea de concentrare.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

