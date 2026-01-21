Acasă » Teste IQ » Test IQ doar pentru genii | Care este cel mai mare număr de 3 cifre pe care îl puteți obține mutând doar 2 bețe?

De: David Ioan 21/01/2026 | 16:39
Ești pregătit pentru un nou test de inteligență? Dacă răspunsul este da, atunci ai nimerit locul perfect. CANCAN.RO ţi-a pregătit un exercițiu de logică menit să îți pună mintea la treabă, iar doar cei foarte atenți vor reuși să descopere soluția corectă. Nu pierde timpul — provocarea începe chiar acum: 3, 2, 1… Start.

Provocarea de astăzi este ceva mai dificilă și cere atenție maximă. Astfel de exerciții sunt folosite frecvent de specialiști pentru a evalua rapid capacitatea de analiză și nivelul de inteligență. Cei care găsesc răspunsul merită toate laudele.

Cel mai mare număr de 3 cifre pe care îl puteți obține

Misiunea ta: obține cel mai mare număr posibil din trei cifre, mutând doar două bețe de chibrit.

Cei care au reușit pot fi pe bună dreptate mândri — nu este un test simplu. Pentru cei care încă încearcă să descopere trucul, soluția este mai jos.

REZOLVARE:

Dacă privești cu atenție imaginea, vei observa că, modificând bețele din cifrele 3 și 5, acestea pot fi transformate în două cifre de 9. Astfel, numărul final devine 998, cea mai mare valoare posibilă prin mutarea exact a două bețe.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

