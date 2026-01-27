Test IQ exclusiv pentru genii | Cât face 80÷1/8x8=? Răspunsul nu este 80

Acasă » Teste IQ » Test IQ exclusiv pentru genii | Cât face 80÷1/8×8=? Răspunsul nu este 80

De: David Ioan 27/01/2026 | 07:31
Astăzi, CANCAN.RO ţi-a pregătit un test de inteligenţă cu adevărat inedit. Eşti gata să îţi testezi abilităţile matematice şi să rezolvi ecuaţia dată? Dacă da, să începem!

Testul de astăzi vine cu un nivel de dificultate ridicat și cere mai multă atenție decât pare la prima vedere. Deși astfel de exerciții nu înlocuiesc un test de inteligență realizat de specialiști, ele sunt adesea folosite pentru a observa rapid modul în care o persoană gândește, aplică reguli și gestionează informațiile. Cei care reușesc să găsească soluția corectă sunt adesea considerați extrem de ageri și cu un simț logic bine dezvoltat.

Provocarea prezentată în imagine te pune în fața unei expresii matematice aparent simple: 80 ÷ 1/8 × 8. Deși pare o operație banală, mulți cad în capcana unui răspuns intuitiv, dar greșit.

Dacă ai găsit răspunsul corect, felicitări, te poţi considera un adevărat geniu. Pentru cei care nu au reuşit să rezolve ecuaţia, oferim rezolvarea:

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

×