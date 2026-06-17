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Aurică Totolici, condamnat definitiv la 17 ani de închisoare! Ce acuzații i s-au adus interpretului de muzică populară

De: Elisa Tîrgovățu 17/06/2026 | 20:02
Aurică Totolici, condamnat definitiv la 17 ani de închisoare! Ce acuzații i s-au adus interpretului de muzică populară
Instanța a decis definitiv. 17 ani de închisoare pentru un artist de muzică populară / Sursa foto: Pexels
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Un artist cunoscut de muzică populară a primit o sentință definitivă de 17 ani de detenție, după decizia instanței. În urma hotărârii finale, acesta va executa o pedeapsă îndelungată în penitenciar.

Curtea de Apel Galați a pronunțat decizia definitivă în dosarul lui Aurică Totolici, menținând pedeapsa de 17 ani și 6 luni de închisoare cu executare stabilită de prima instanță. Hotărârea a fost luată în urma unui proces îndelungat. Totodată, au fost examinate mai multe acuzații grave.

Condamnat definitiv la 17 ani de detenție

Conform datelor din dosar, Aurică Totolici a fost declarat vinovat pentru comiterea unor fapte grave îndreptate împotriva unor minori. Artistul de muzică populară a primit condamnarea pentru viol în formă continuată asupra unui minor, rele tratamente aplicate minorului și coruperea minorilor.

Sursa foto: Social media

În cazul artistului de muzică populară Aurică Totolici, pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a dispus și aplicarea unor sancțiuni suplimentare. Magistrații au decis, prin hotărâre definitivă, restrângerea exercitării anumitor drepturi.

În plus, instanța a stabilit ca artistul să achite despăgubiri morale în valoare de 10.000 de euro către doi dintre minorii menționați în dosar. În ceea ce privește al treilea caz, solicitarea formulată de reprezentanții acestuia a fost respinsă pe motiv că a fost depusă peste termenul legal.

Totodată, judecătorii au decis aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor deținute de acesta. Măsura va fi menținută până la achitarea completă a sumelor stabilite prin hotărârea instanței.

Pe lângă sancțiunile deja stabilite, autoritățile au hotărât includerea lui Aurică Totolici în Registrul Național al Agresorilor Sexuali. De asemenea, vor fi prelevate probe biologice în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, potrivit adevarul.ro.

Dosarul vizează trei băieți minori în calitate de victime

Potrivit anchetatorilor, în acest caz sunt implicați trei băieți minori, care urmau cursuri de muzică populară susținute de Aurică Totolici, desfășurate la domiciliul acestuia. Faptele ar fi avut loc în intervalul septembrie 2023 și până la momentul în care a fost demarată ancheta.

Pe durata anchetei, autoritățile au realizat percheziții informatice, în urma cărora, conform dosarului, au fost identificate materiale video ce ar surprinde acte de abuz asupra minorilor.

Totodată, expertiza medico-legală psihiatrică a indicat că inculpatul avea discernământ în momentul săvârșirii faptelor, potrivit concluziilor formulate de specialiști.

Aurică Totolici a lucrat timp de 22 de ani la Centrul Cultural „Dunărea de Jos” din Galați. El a fost membru al Ansamblului Folcloric „Doina Covurluiului”. Acesta s-a retras din activitate și a ieșit la pensie la sfârșitul anului 2023.

Reprezentanții instituției au afirmat că au fost luați prin surprindere de cele întâmplate. Ei au menționat că, pe perioada colaborării, nu au existat semnalări sau incidente cunoscute, potrivit aceleiași surse.

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