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TEST IQ | Ești un geniu dacă poți găsi leopardul ascuns în această fotografie

De: Irina Vlad 16/06/2026 | 07:25
TEST IQ | Ești un geniu dacă poți găsi leopardul ascuns în această fotografie
sursă foto: Jagrajosh.com
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Iluziile optice reprezintă o modalitate distractivă de a descoperi modul în care creierul interpretează informațiile vizuale. Aceste imagini iluzorii pot fi uimitoare și captivante pentru toate vârstele. Rezolvarea iluziilor optice poate ajuta atât copiii, cât și adulții, îmbunătățindu-le abilitățile cognitive, precum concentrarea, capacitatea de observare și rezolvarea problemelor. Iluziile sunt mai mult decât simplă distracție, ele oferind un antrenament pentru creierul tău. Astăzi avem o iluzie optică interesantă care te va provoca să găsești un leopard în junglă, în doar 15 secunde!

Adesea credem că ceea ce vedem este real, dar iluziile optice pot fi fascinante, deoarece pun la încercare această concepție preconcepută. Iluzia optică, așa cum este definită de dicționarul Merriam-Webster, este ceva care înșală sau induce în eroare din punct de vedere intelectual.

Oamenii de știință și cercetătorii studiază iluziile de mai bine de un secol. Recent, o nouă categorie de iluzii dezvoltată de un artist vizual și un cercetător în psihologie a subliniat natura extrem de constructivă a percepției vizuale. Iluzia cunoscută sub numele de „scintillating starburst” este alcătuită din mai multe perechi concentrice de poligoane în formă de stea. Majoritatea observatorilor au perceput raze, fascicule sau linii trecătoare care emanau din centru.

TEST IQ | Găsește leopardul ascuns în această fotografie

Iluziile optice, cunoscute și sub denumirea de iluzii vizuale, reprezintă o poartă către înțelegerea modului în care creierul nostru construiește realitatea. De ce este importantă studierea iluziilor optice? Iluziile pot dezvălui mecanismele percepției. Un exemplu clasic al utilizării studiului iluziilor este iluzia de decalaj al flash-ului sau efectul de decalaj al flash-ului, în care un flash și un obiect în mișcare care apar în același loc sunt percepute ca fiind deplasate.

Această iluzie optică este un test excelent pentru capacitatea ta de observație. Dacă reușești să găsești leopardul în timpul alocat, cel mai probabil ai o vedere ascuțită și un IQ ridicat. Leopardul este ascuns într-un mod foarte ingenios în această imagine cu iluzie optică, așa că va trebui să fii extrem de atent și să-l cauți ca un vânător. Privește cu atenție imaginea. Asimilează detaliile scenei în ansamblu. Păstrează-ți calmul ca un vânător, continuă să-ți plimbi privirea pentru a observa orice iese în evidență.

Caută trăsăturile specifice unui leopard, cum ar fi petele negre și rotunde. Observă peisajul și încearcă să vezi dacă poți remarca vreo trăsătură facială, cum ar fi urechile sau ochii. Fii foarte atent. Corpul leopardului s-ar putea camufla atât de bine cu elementele din jur, încât ai putea să-l treci cu vederea dacă te grăbești.

Ai răbdare. Un vânător este perseverent în abordarea sa. El scanează scena cu o atenție minuțioasă la detalii. Încearcă să privești imaginea din unghiuri diferite. Nu te concentra pe o anumită zonă. Ai găsit leopardul? Hai să vedem mai jos unde se ascunde.

sursă foto: Jagrajosh.com

Dacă ai reușit să descifrezi această iluzie optică și ai zărit leopardul, ai dat dovadă de o percepție vizuală ascuțită, de concentrare și de capacitatea de a ignora distragerile. Adevăratele calități ale unui vânător.

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