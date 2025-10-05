Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 2 + 9 = 1, mutând un singur chibrit

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un test de inteligență, exclusiv pentru genii, menit să vă pună la încercare cunoștințele matematice și atenția la detalii. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur băț de chibrit pentru a corecta egalitatea 2 + 9 = 1. Așadar, luați-vă câteva momente și concentrați-vă pentru a rezolva ecuația. La final, vă spunem și răspunsul corect. Vestea bună este că nu aveți un anumit timp la dispoziție, însă puteți să vă cronometrați pentru a vedea cât de agili sunteți. Mult succes!

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Acesta spunea că dacă nu reușești să găsești răspunsul corect înseamnă că ai nevoie de mai multe ore de studiu, nicidecum că nu ai capacitate de învățare ridicată. Provocările de acest fel există sub diferite forme, precum iluzii optice, șiruri de numere, puzzle-uri sau ecuații matematice, așa cum este acesta. Nu mai stați pe gânduri și rezolvați ecuația!

Test IQ: Corectați egalitatea 2 + 9 = 1

În domeniul psihologic, se folosesc teste de inteligență sau o combinație de astfel de teste pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane. Există trei categorii principale de IQ: sub medie, mediu și peste medie. Aceste provocări sunt parte integrantă a diagnosticului psihologic și, conform experților, pot contribui la dezvoltarea cognitivă a copiilor.

Testul de astăzi este ideal pentru cei care își doresc o evaluare a coeficientului de inteligență. Deși poate părea simplu, la prima vedere, pentru rezolvarea provocării de astăzi ai nevoie de atenție la detalii și de o gândire ageră.

Rezolvare: Așadar, 2 + 9 = 1 este greșit, iar pentru a corecta egalitatea trebuie să mutați bățul de chibrit așezat vertical, cel care formează cifra 9, în fața lui 2, având rolul semnului -. În acest fel, veți obține – 2 + 3 = 1. Priviți ecuația mai jos, scrisă din bețe de chibrit, pentru a înțelege mai bine!

Îi felicităm pe cei care au reușit să corecteze egalitatea, mutând un singur chibrit, înainte de explicațiile noastre Persoanele care nu s-au descurcat să deslușească testul de logică nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de teste.

