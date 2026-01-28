Acasă » Teste IQ » Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți toate cele 6 păsări ascunse în această iluzie optică virală

De: Andreea Stăncescu 28/01/2026 | 09:12
Tu poți să rezolvi testul în câteva secunde?

CANCAN.RO a pregătit astăzi un test vizual menit să-ți pună la încercare atenția și spiritul de observație. Este vorba despre o iluzie optică aparent simplă, dar care reușește să-i încurce chiar și pe cei mai atenți privitori. Provocarea promite să testeze rapiditatea cu care creierul tău procesează informațiile vizuale și capacitatea de a descoperi detalii ascunse într-un timp limitat.

O iluzie optică este un tip de provocare vizuală care pune la încercare modul în care creierul interpretează imaginile. De multe ori, aceeași imagine poate fi percepută diferit de la o persoană la alta, în funcție de nivelul de atenție, capacitatea de concentrare și gândirea analitică.

În această provocare, imaginea prezintă un spațiu exterior care pare, la prima vedere, unul obișnuit. În fundal se observă un gard viu sau o tufă deasă, cu frunze verzi, iar în prim-plan se află iarbă tunsă, frunze uscate și resturi vegetale. Totul sugerează un cadru natural liniștit, fără elemente ieșite din comun. Cu toate acestea, în imagine sunt ascunse mai multe păsări, perfect camuflate în peisaj.

Provocarea constă în a descoperi câte păsări se află în această zonă, într-un timp limitat. Ai la dispoziție doar șapte secunde pentru a analiza atent imaginea și a identifica toate detaliile ascunse. Testul îți solicită vederea, rapiditatea și capacitatea de a observa lucruri pe care majoritatea oamenilor le ignoră.

Cei care reușesc să găsească toate păsările într-un timp atât de scurt pot fi considerați adevărați maeștri ai observației. Dacă nu ai reușit din prima încercare, nu este un motiv de îngrijorare. Astfel de exerciții îți pot îmbunătăți, în timp, atenția vizuală și claritatea percepției.

Rezolvarea testului de atenție

Indiciul final se află în centrul imaginii, în apropierea unei tije subțiri și uscate de plantă. În jurul acesteia pot fi observate toate cele șase păsări, atent ascunse. Această iluzie optică demonstrează cât de ușor poate fi păcălită privirea și cât de fascinant este procesul descoperirii detaliilor invizibile la prima vedere.

×