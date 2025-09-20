Tily Niculae, un suflet cu adevărat pur! Ce gest senzațional a făcut pentru femeia de serviciu din blocul în care locuiește

Tily Niculae și-a impresionat recent fanii din mediul online. Aceasta a făcut un gest la care nimeni nu se aștepta. Vedeta a ținut să îi aducă o mare bucurie femeii de serviciu din blocul în care locuiește. Aceasta i-a îndeplinit o mare dorință, iar reacția a fost pe măsură. Femeia a izbucnit în lacrimi imediat cum a văzut-o.

Tily Niculae a creat o legătură specială cu doamna care se ocupă de curățenie în blocul în care locuiește. Nicoleta, căci așa se numește, face asta de 12 ani, iar în timp ea și vedeta au ajuns să se înțeleagă destul de bine. Cele două mereu schimbă câteva vorbe, iar uneori își beau și cafeaua împreună.

Ei bine, în familia Nicoletei a fost marcat un eveniment important. Fiul acesteia s-a căsătorit, iar ea și-a dorit ca Tily Niculae să fie prezentă la nuntă. Vedeta nu a stat pe gânduri și a făcut prezența, iar asta a impresionat-o până la lacrimi pe Nicoleta.

„Tily Niculae: Cum măi Nico să îmi mulțumești. Cum să nu vin? Nicoleta: Nu credeam. Tu ești o fată cum nu am mai întâlnit. Tily Niculae: Nu plânge, că mă faci și pe mine să plâng. Tu ești un om minunat! Nicoleta: Îți mulțumesc! Tily Niculae: Eu îți mulțumesc. Fii mândră, s-a însurat băiatul. Casă de piatră, Nico!”, a fost discuția celor două, în momentul în care vedeta a apărut la nuntă.

„Este un om bun și muncitor”

De asemenea, în cadrul unei postări pe Instagram, Tily Niculae a vorbit despre Nicoleta și despre rolul pe care aceasta îl are în viața ei. A avut numai cuvinte de laudă la adresa ei, exprimându-și recunoștința pentru că a întâlnit-o și pentru munca pe care aceasta o face.

„Nicoleta este doamna care face curățenie la blocul nostru de 12 ani. Este femeia care, în fiecare zi, îmi face cu mâna și îmi zâmbeşte la lift. Femeia ale cărei lacrimi i le șterg atunci când nu mai are putere să trag de pubelele grele, cea căreia îi dau șosete uscate când iernile îi îngheață picioarele. Este omul căruia îi ofer o cafea caldă și pe care îl primesc în casă atunci când are nevoie să își tragă sufletul. Băiatul ei se însoară, iar ea și-a dorit mult să fiu alături de ei în această zi. Și m-am dus. Pentru că o prețuiesc. Pentru că este un om bun și muncitor, iar recunoștința mea pentru munca și pentru bunătatea ei este mare. Casă de piatră și multă fericire!”, a scris Tily Niculae, în mediul online.

Foto: Instagram