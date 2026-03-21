Acasă » Știri » Tinerii redescoperă „hobby-urile bunicii” pentru a scăpa de dependența de ecrane

Tinerii redescoperă „hobby-urile bunicii” pentru a scăpa de dependența de ecrane

De: Diana Cernea 21/03/2026 | 07:10
Tinerii redescoperă „hobby-urile bunicii” pentru a scăpa de dependența de ecrane
Croșetatul revine în trend, sursa-pexels.com

Tot mai mulți tineri renunță la orele petrecute pe telefon și redescoperă activități considerate odinioară „demodate”, precum brodatul, tricotatul sau observarea păsărilor. Aceste hobby-uri analogice devin o modalitate de relaxare într-o lume dominată de tehnologie și stres digital.

Emma MacTaggart avea doar 23 de ani când a realizat cât de rar avea timp liber și cât de mult era acesta dominat de ecrane. După zile lungi de muncă în domeniul bancar, își petrecea serile pe telefon. Împreună cu colegii de apartament, a decis să caute un hobby care să o ajute să se deconecteze.

Tinerii redescoperă „hobby-urile bunicii”

Așa a redescoperit needlepoint-ul, o formă de broderie pe care o învățase în copilărie de la rude. Activitatea a devenit rapid o pasiune. Potrivit ei, lucrul manual a devenit o alternativă relaxantă la obiceiul de a derula fără oprire rețelele sociale. Astăzi, MacTaggart conduce propriul brand de broderie, What’s the Stitch, unde vinde modele, accesorii și materiale pentru pasionați.

MacTaggart face parte dintr-un val tot mai mare de tineri care se întorc la activități offline pentru a se detașa de tehnologie și a redescoperi creativitatea. Pe internet, aceste pasiuni au fost etichetate ironic drept „grandma hobbies”-hobby-urile bunicii-deoarece erau asociate în trecut mai ales cu generațiile mai în vârstă.

Printre cele mai populare activități se numără tricotatul, grădinăritul, brodatul, dar și hobby-uri precum ceramica, origami sau chiar fierăria.

De ce hobby-urile ajută la reducerea stresului

Conform Associated Press, fenomenul a început să capete amploare în timpul pandemiei din 2020, când mulți oameni au avut mai mult timp liber. Totuși, interesul pentru aceste activități nu a dispărut odată cu revenirea la normal, iar popularitatea lor continuă să crească pe rețelele sociale.

Andrelele și ghemul sunt iar aici, sursa-pexels.com

Psihologii spun că aceste activități au beneficii reale pentru sănătatea mentală.

Profesorul Jaime Kurtz, specialist în psihologia fericirii la James Madison University, explică faptul că hobby-urile pot reduce anxietatea și stresul și pot oferi un sentiment de realizare personală.

Aceste activități necesită concentrare și implicare, ceea ce le face satisfăcătoare și relaxante în același timp.

Tehnologia poate sprijini hobby-urile

Paradoxal, deși multe dintre aceste activități sunt o evadare din lumea digitală, tehnologia poate contribui și la dezvoltarea lor.

Isaiah Scott, pasionat de observarea păsărilor, folosește aplicația eBird, care îi permite să înregistreze și să urmărească speciile observate, contribuind în același timp la cercetări științifice.

Pentru el, birdwatching-ul seamănă cu un joc video din copilărie: fiecare specie nouă descoperită este ca un nivel câștigat.

Scott, în vârstă de 22 de ani, a observat deja aproximativ 800 de specii de păsări și a fondat organizația non-profit Rookery and Roots Conservancy, dedicată protejării habitatelor naturale.

Rețelele sociale transformă hobby-urile în afaceri

Internetul nu doar popularizează aceste pasiuni, ci le poate transforma și în afaceri.

Anna Weare, fierar profesionist cunoscută online drept AnvilAnna, a câștigat popularitate pe TikTok și alte platforme, unde publică videoclipuri despre munca sa. Produsele realizate manual sunt foarte căutate, iar lista de așteptare pentru unele dintre ele ajunge la aproximativ un an.

Potrivit ei, interesul pentru meșteșuguri tradiționale reflectă și nemulțumirea față de produsele produse în masă, care se deteriorează rapid.

Comunități construite în jurul pasiunilor

Hobby-urile analogice creează și comunități online active.

Kristie Landing a lansat platforma Verse & Sip, dedicată poeziei și corespondenței scrise de mână. Ea publică videoclipuri despre scrisori decorate, sigilii din ceară și origami.

Succesul comunității a determinat-o să creeze chiar și un serviciu de corespondență între prieteni prin scrisori, pentru persoane care vor să comunice într-un mod mai personal.

Landing a lansat și un club lunar în care trimite abonaților o poezie originală și un tip de ceai, în încercarea de a crea momente de liniște într-o lume digitală grăbită.

Mai mult decât o modă trecătoare

Mulți dintre cei care practică aceste hobby-uri spun că nu le văd ca pe o simplă tendință, ci ca pe o alegere conștientă de a încetini ritmul vieții și de a se reconecta cu activități manuale.

În ceea ce privește eticheta de „hobby-uri de bunică”, Emma MacTaggart o acceptă cu umor.

Ea spune că a glumit mereu cu prietenii că s-a simțit ca o bunică toată viața – iar faptul că această pasiune a devenit acum cariera ei pare perfect potrivit.

CITEȘTE ȘI: De ce tot mai mulți tineri preferă să mănânce singuri la prânz? Trendul care a alarmat angajatorii din Franța

Generația Z folosește cel mai des telefonul pentru a încheia o relație. Comunicarea digitală schimbă modul în care iubim și cum ne despărțim

Iți recomandăm
Plan roșu activat! Un autocar cu 44 de pasageri s-a răsturnat
Știri
Plan roșu activat! Un autocar cu 44 de pasageri s-a răsturnat
Cutremur în România, vineri noapte! Ce magnitudine a avut
Știri
Cutremur în România, vineri noapte! Ce magnitudine a avut
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui. Un om a murit, 14 au ajuns la spital
Mediafax
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui....
Nicușor Dan a blocat legea care asigură securitatea energetică a României. Președintele a cedat la presiunile activiștilor de mediu și a trimis la CCR proiectul prin care hidrocentralele devin obiective strategice naționale
Gandul.ro
Nicușor Dan a blocat legea care asigură securitatea energetică a României. Președintele a...
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Faliment pentru Ronaldinho. Cum a ajuns cu 6 dolari în cont după ce și-a tocat averea de 125.000.000 de dolari
Adevarul
Faliment pentru Ronaldinho. Cum a ajuns cu 6 dolari în cont după ce...
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Digi24
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o mașină și un TIR plin cu paleți
Mediafax
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o...
Parteneri
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Iat-o pe Niculina Stoican, fară machiaj, la munca pământului! Are beciul plin de conserve: „Magiunul de prune rezistă cu anii!” Trucuri pentru tinerele gospodine
Click.ro
Iat-o pe Niculina Stoican, fară machiaj, la munca pământului! Are beciul plin de conserve: „Magiunul...
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Digi 24
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui...
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
Digi24
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat,...
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public,...
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
go4it.ro
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Nicușor Dan a blocat legea care asigură securitatea energetică a României. Președintele a cedat la presiunile activiștilor de mediu și a trimis la CCR proiectul prin care hidrocentralele devin obiective strategice naționale
Gandul.ro
Nicușor Dan a blocat legea care asigură securitatea energetică a României. Președintele a cedat la...
