TJ Miles și Francisca vor deveni părinți! Primele imagini cu burtica și luna în care li se va naște copilul

După aproximativ doi ani și jumătate de relația, Tj Miles și Francisca urmează să devină părinți pentru prima dată. Creatoarea de conținut a distribuit primele imagini cu burtica de gravidă și a transmis un mesaj emoționant.

De când și-au asumat public relația, Tj Miles și Francisca sunt de nedespărțit. Au transformat prietenia lor într-o poveste de iubire cum nu s-a mai văzut, iar acum se pregătesc de un nou capitol important în viața lor. Cei doi iubiți au aflat că urmează să devină părinți, iar vestea le-a fost împărtășită și prietenilor virtuali.

Tj Miles și Francisca vor deveni părinți pentru prima dată

Încă de anul trecut, TJ Miles a dat sfoară în țară despre faptul că își dorește o familia cu Francesca, nuntă și copii. Fostul concurent de la Survivor România a fost ferm convins că în 2025 va pune de o nuntă, însă planurile i-au fost date peste cap.

În urmă cu puțin timp, pe o rețea de socializare, influencerița a distribuit primele imagini cu burtica de gravidă, împărtășind cu prietenii virtuali clipele unice. Cei doi au marcat momentul la malul mării, îmbrăcați în costume de baie, relaxați și mai fericiți ca niciodată.

”Dumnezeu ne-a trimis o binecuvântare. Cea mai frumoasă aventură abia începe… vom fi părinți”, a fost mesajul pe care Francisca l-a scris în descrierea imaginilor.

La începutul lunii august, Francisca și Tj Milesc mărturiseau că nu exclud varianta ca anul viitor să se căsătorească. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, creatoarea de conținut ne-a declarat că nu își dorește o nuntă clasică, iar un eveniment grandios are nevoie de timp, pregătire minuțioasă și un buget pe măsură.

”Noi nu suntem chiar nobody, nu înseamnă că suntem vedete interstelare. Faptul că suntem cât de cât cunoscuți și avem mulți prieteni, avem mulți oameni în jurul nostru, își doresc foarte mulți oameni să vină. Nu e atât de simplu să organizezi o chestie (n.r. nuntă): hai, lasă! Să se adune plicurile acolo! Noi dacă facem o chestie, nu facem pentru banii. Dacă facem o chestie, trebuie organizată și plătită în prealabil”, ne-a spus Francisca.

