Toni Conceicao: „Echipa crește, e mai puternică!”

Toni Conceicao, antrenorul principal al formației CFR Cluj a declarat că victoria elevilor săi cu Dinamo, scor 3-1 a fost un ape deplin meritată.

Cu toate că echipa sa a fost condusă de Dinamo, portughezul de pe banca campioanei a afirmat că niciun miment nu s-a gândit că elevii săi nu vor avea forța de a întoaarce rezultatul și de a câștiga cele trei puncte puse în joc în acest derby.

„Dacă învingem, ne este mai uşor să muncim. Echipa creşte, e mai puternică, mai competitivă, avem şi mai multă calitate în joc. Ştiam că vom avea un meci greu, dar am meritat să câştigăm. Trebuia să avem încredere până în ultimul minut. Dinamo nu făcuse nimic ca să fie în avantaj. Nu vreau să vorbesc de trecut. Respect persoanele care au lucrat aici. Vrem să avem un grup unit, dar să avem şi calitate în joc. George Ţucudean arată foarte bine, este în formă. Am mai adus doi jucători, iar acum am mai multe opţiuni. Cosmin decide dacă Ţucudean merită să fie la naţională sau nu. Echipa din Luxemburg nu e o echipă oarecare, a avut multe rezultate echilibrate. Clar nu ne va fi uşor, dar sunt foarte informat asupra lor” , a declarat Toni Conceicao după joc.

Golurile derby-ului de la Cluj dintre CFR și Dinamo au fost marcate de George Ţucudean (min. 66, 78) şi Billel Omrani (min.73), respective Mihai Popescu (min. 61), apărătorul lui Florin Bratu reluând cu capul în plasa porții ardelenilor un corner executat perfect de căpitanul Dan Nistor.

Cu cele trei puncte câștigate cu Dinamo, CFR Cluj a acumulat 11 puncte și ocupă primul loc în clasament.