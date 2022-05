Toni Petrea îl ține pe Gigi în tensiune: „Mi-a expirat contractul și trebuie să discut mai multe lucruri punctuale!”

Toni Petrea, antrenorul FCSB, a declarat la finalul partidei câștigate de elevii săi cu CFR Cluj la buzău în ultima rundă a play-off-ului acestei ediții a Ligii 1, scor 3-1 (1-1), că nu s-a decis încă dacă va coontinua și sezonul viitor pe banca formației condamnate de ani buni la locul 2 în România.

„O evoluție bună în acest play-off, am reușit să ne apropiem de primul loc, dar nu am reușit să câștigăm meciul cu Voluntari. Felicit jucătorii, echipa, pentru modul în care s-au comportat. A fost un meci bun, meritam victoria. Le mulțumesc suporterilor, au venit într-un număr mare. Am discutat cu liderul galeriei zilele trecute. Urmează să discut și cu patronul echipei și vom vedea ce urmează. Mi-a expirat contractul și trebuie să discut mai multe lucruri punctuale. Anul trecut am avut dezamăgirea faptului că nu am câștigat campionatul pentru că fusesem de la început. Acum, am preluat-o pe parcurs. Evoluția și rezultatele m-au făcut să mă gândesc mai bine. Așteptările mele sunt mai mari acum. Ne dorim mai mult, e clar că și presiunea va fi mai mare”, a declarat Toni Petrea, antrenorul principal al bucureștenilor, la finalul partidei de la Buzău.

În urma acestei victorii, FCSB a terminat play-off-ul pe locul 2 cu 56 de puncte, la un punct în urma campioanei și la opt lungimi în fața celor de la Universitatea Craiova, echipă care va lupta pentru ultimul loc eligibil de Conference League cu FC Botoșani, partida urmând a se disputa vineri, 27 mai, de la ora 20:30, confruntarea urmând a fi transmisă în direct de Digi Sport, Orange Sport și Look