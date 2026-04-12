Top 10 filme despre viața lui Iisus Hristos pe care trebuie să le vezi de Paște: de la capodopere la producții moderne

De: Paul Hangerli 12/04/2026 | 07:10
Top 10 filme despre viața lui Iisus, sursa-colaj CANCAN.RO

Perioada pascală aduce cu ea darul bucuriei Învierii. După perioada lungă de post, ne fericim papilele gustative cu felurite mâncăruri tradiționale, care mai de care mai strașnice și gustoase. Totuși, pentru a nu strica tot ce am construit în post, ne putem bucura și ochii, dar și sufletul vizionând alături de cei dragi o serie de filme pe teme pascale. CANCAN.RO, a făcut o selecție cu cele mai bune 10 filme despre viața și învierea Mântuitorului!

1. The Passion of the Christ (2004)

  • Regia: Mel Gibson
  • Actori: Jim Caviezel, Maia Morgenstern, Monica Bellucci

Filmul este una dintre cele mai puternice și controversate producții despre viața lui Iisus, concentrându-se exclusiv pe ultimele 12 ore înainte de crucificare. Realizat în limbile aramaică și latină, oferă o autenticitate rar întâlnită. Scenele sunt extrem de grafice, punând accent pe suferința fizică și spirituală, ceea ce a stârnit atât aprecieri, cât și critici. Interpretarea lui Jim Caviezel este considerată una dintre cele mai intense din istoria filmelor religioase, acesta devenind persona non-grata la Hollywood după acest rol.

Passion of Christ,sursa- cinematic.bst

2. Jesus of Nazareth (1977)

  • Regia: Franco Zeffirelli
  • Actori: Robert Powell, Olivia Hussey, Laurence Olivier

Această mini-serie de peste 6 ore este considerată de mulți drept cea mai completă și fidelă ecranizare a vieții lui Iisus. Filmul urmărește în detaliu întreaga poveste biblică, de la naștere până la Înviere, oferind context istoric și dezvoltând personajele într-un mod profund. Interpretarea lui Robert Powell a devenit iconică, fiind pentru mulți imaginea „definitivă” a lui Iisus.

Iisus din Nazaret-1977, sursa-captură social media cinesprits

3. Evanghelia după Matei (1964)

  • Regia: Pier Paolo Pasolini
  • Actori: Enrique Irazoqui, Margherita Caruso

Filmul lui Pasolini este o operă artistică aparte realizată în stil neorealist, cu actori neprofesioniști și filmări în locații naturale. Dialogul este preluat aproape integral din Evanghelia după Matei, ceea ce îi conferă o autenticitate remarcabilă. Deși regizorul era cunoscut pentru viziunile sale nonconformiste, filmul a fost apreciat inclusiv de Vatican pentru respectul față de textul biblic.

Evanghelia după Matei, sursa-captură social media kimchihey

4. Son of God (2014)

  • Regia: Christopher Spencer
  • Actori: Diogo Morgado, Roma Downey

Filmul este o adaptare cinematografică a miniseriei „The Bible” și prezintă principalele momente din viața lui Iisus, într-un stil accesibil și modern. Se concentrează pe miracole, predici și sacrificiul final, fiind gândit pentru publicul larg. Deși nu are profunzimea altor producții, este ușor de urmărit și potrivit pentru cei care vor o introducere în povestea biblică.

Son of God, sursa-captură social media 20th century studios

5. Risen (2016)

  • Regia: Kevin Reynolds
  • Actori: Joseph Fiennes, Tom Felton

„Risen” aduce o perspectivă diferită, spunând povestea Învierii prin ochii unui tribun roman necredincios. După dispariția trupului lui Iisus, acesta este însărcinat să investigheze cazul, într-o manieră aproape detectivistică. Filmul explorează trecerea de la scepticism la credință și oferă o abordare mai realistă și mai umană a evenimentelor biblice.

Risen, sursa-captură social media Sony Entertainment

6. The Last Temptation of Christ (1988)

  • Regia: Martin Scorsese
  • Actori: Willem Dafoe, Harvey Keitel

Acest film controversat explorează latura profund umană a lui Iisus, prezentându-l ca pe un om care se confruntă cu îndoieli, frici și tentații. Bazat pe romanul lui Nikos Kazantzakis, filmul a stârnit reacții puternice la lansare, fiind criticat de unele grupuri religioase, mai ales pentru ideea că Iisus și-a continuat viața pe pământ după Înviere. Totuși, este apreciat pentru profunzimea psihologică și interpretarea intensă a lui Willem Dafoe.

The last temptation of Christ, sursa- captură social media Mackenzie Parker

7. King of Kings (1961)

  • Regia: Nicholas Ray
  • Actori: Jeffrey Hunter, Siobhan McKenna

Un film clasic hollywoodian care spune povestea lui Iisus într-un stil epic, accesibil publicului larg. Este cunoscut pentru decorurile spectaculoase și pentru tonul său solemn. Deși nu este la fel de realist ca alte producții, rămâne o referință importantă în cinematografia religioasă.

King of Kings, sursa-captură social media Samkhara

8. The Greatest Story Ever Told (1965)

  • Regia: George Stevens
  • Actori: Max von Sydow, Charlton Heston

O producție grandioasă, cu buget mare și distribuție impresionantă, care include numeroase apariții cameo ale unor actori celebri. Filmul pune accent pe dimensiunea epică și simbolică a vieții lui Iisus, dar a fost criticat pentru ritmul lent. Totuși, rămâne una dintre cele mai spectaculoase ecranizări ale poveștii biblice.

The greatest story ever told, sursa-captură social media Beinmo

9. Jesus (1979)

  • Regia: John Krish & Peter Sykes
  • Actori: Brian Deacon

Acest film este considerat una dintre cele mai fidele redări ale Evangheliei după Luca. Este simplu, clar și foarte apropiat de textul biblic, fără interpretări artistice majore. A fost tradus în sute de limbi și este unul dintre cele mai distribuite filme din lume, fiind folosit în scopuri educaționale și misionare.

Jesus, captură social media Jesus Film

10. The Young Messiah (2016)

  • Regia: Cyrus Nowrasteh
  • Actori: Adam Greaves-Neal, Sean Bean

Filmul explorează copilăria lui Iisus, o perioadă rar prezentată în cinematografie. Povestea urmărește momentul în care tânărul Iisus începe să înțeleagă cine este și ce rol are. Este o abordare intimă, centrată pe descoperire și identitate, diferită de marile epopei biblice.

The young Messiah, sursa- captură social media Universal Pictures

