TOP 3 seriale turcești de revăzut oricând. S-au vândut cel mai bine în 2025

De: Daniel Matei 18/04/2026 | 07:10
Sursa foto: Profimedia/Colaj CANCAN

La ediția din acest an a târgului internațional de conținut TV MIPCOM, desfășurat la Cannes, industria serialelor turcești și-a reconfirmat forța pe piața globală. Evenimentul a reunit mii de profesioniști din peste 100 de țări, iar producătorii din Turcia au venit să-și promoveze cele mai noi titluri, într-un context în care exporturile acestui sector sunt în continuă creștere.

Turcia rămâne unul dintre liderii mondiali în producția și exportul de seriale TV, cu zeci de titluri lansate anual și audiențe de ordinul sutelor de milioane la nivel internațional. Producțiile sunt vândute la prețuri considerabile, care pot ajunge până la sute de mii de dolari per episod, în funcție de succesul și ratingul obținut.

Topul celor mai bune seriale turcești

Anul acesta cele mai vândute producții turcești au fost Eşref Rüya” („Visul lui Eşref”), cu Çağatay Ulusoy şi Demet Özdemir, „Uzak Şehir” („Orașul îndepărtat”), cu Ozan Akbaba şi Sinem Ünsal, și „Veliaht” („Moștenitorul”), cu Akın Akınözü şi Serra Arıtürk. Conform mynet.com, serialele turcești au fost achiziționate cu prețuri între 200.000 și 650.000 de dolari per episod, iar criteriile de selecție au fost ca: serialul să obțină un rating peste 7 și să aibă cel puțin 26 de episoade difuzate, scrie TV Mania.

„Aceasta este prima mea vizită la Cannes. Desigur, vânzarea serialelor noastre în străinătate este importantă, dar o privesc puțin mai emoțional. Nu este doar o vânzare de serial, este o promovare culturală, o promovare umană. Așadar, suntem aici pentru a ne consolida relațiile. Sper ca publicul să simtă ceea ce simțim noi”, a povestit Çağatay.

Sursa foto: Profimedia

Eşref Rüya („Visul lui Eşref”)

„Eşref Rüya”, cu Çağatay Ulusoy și Demet Özdemir în rolurile principale, s-a numărat printre cele mai vândute seriale turcești prezentate la MIPCOM, atrăgând interesul distribuitorilor internaționali printr-o poveste dramatică intensă și o distribuție formată din unele dintre cele mai cunoscute nume ale industriei TV din Turcia.

Uzak Şehir („Orașul îndepărtat”)

Serialul „Uzak Şehir”, cu Ozan Akbaba și Sinem Ünsal, a fost de asemenea printre titlurile foarte căutate, remarcându-se printr-o poveste centrată pe emoție și conflicte puternice, elemente care au contribuit la atractivitatea sa pe piața internațională de distribuție.

Veliaht („Moștenitorul”)

„Veliaht”, cu Akın Akınözü și Serra Arıtürk, a atras atenția publicului datorită unei narațiuni centrate pe lupte pentru putere și moștenire, consolidând interesul global pentru producțiile turcești cu miză dramatică ridicată și ritm intens.

