Top destinații fără viză pentru români în 2026: Lista completă a țărilor unde poți călători doar cu pașaportul

De: Denisa Crăciun 31/03/2026 | 14:52
Pașaportul este din ce în ce mai important pentru români. Documentul este mult mai puternic în țara noastră decât în alte state. Cu ajutorul lui, românii pot pleca în sute de destinații fără să aibă nevoie de viză.

Pașaportul românesc are un scor de 171 de puncte. Asta înseamnă că documentul oferă acces extins în lume. Pentru români, asta presupune mai puțină birocrație și mai multă libertate. De asemenea, fiind în top, depășește țări precum Canada, Regatul Unit sau Noua Zeelandă. Cu toate acestea, există locuri în care oamenii au nevoie obligatoriu de viză sau alte formalități speciale.

Pașaportul din România a ajuns să fie în top 10 în urma unor negocieri diplomatice și acorduri internaționale timp de ani de zile. Pe locul 1 se află Emiratele Arabe Unite, urmate de Singapore și alte grupuri importante europene. Cetățenii români pot intra în jur de 120 de state fără viză, iar alte 42 de destinații oferă viză la sosire. De asemenea, 9 țări solicită o autorizație electronică simplă, iar în 27 dintre țări este obligatorie viza.

Cei care vor să călătorească în Asia, trebuie să știe că în Japonia sau Coreea de Sud pot ajunge fără viză și pot sta acolo timp de 90 de zile. Thailanda oferă posibilitatea de a sta turiștii români fără viză timp de 60 de zile, iar Vietnam ceva mai puțin, adică 45 de zile. Malaezia și Singapore, unele dintre cele mai căutate destinații de români, permit șederea de până la 90 de zile. Pe de altă parte, Filipine oferă posibilitatea unei șederi fără formalități timp de 30 de zile. Același lucru se aplică și în cazul Chinei. Cea mai generoasă țară este Georgia, care permite 360 de zile.

Românii care vor să viziteze America Latină o pot face fără probleme. Mexic și Costa Rica permit șederi până la 180 de zile. Brazilia, Argentina, Chile sau Peru nu solicită viză, iar perioada în care oamenii pot sta în aceste state este între 90 și 180 de zile. Alte destinații importante în care nu mai e nevoie de viză pentru români sunt Mauritius, Tanzania, Maroc și Tunisia.

Cu toate că în mare parte nu mai avem nevoie de viză, există câteva destinații care nu permit încă intrarea pe teritoriu doar cu pașaportul. Printre acestea se numără Statele Unite ale Americii, Canada și Australia. Situația este similară și în Arabia Saudită, Qatar, Camerun, Coasta de Fildeș, Congo și Republica Democrată Congo.

