Torta al Limone della Pasta Queen- dai chiccio, vieni qua, că asta e prăjitură adevărată, senza scherzi

Guarda, amore! Asta nu e doar o prăjitură cu lămâie, e o declarație de dragoste din sudul Italiei, direct din bucătăria nonnei. Simplă, rapidă, făcută „la ochi” cu lingura, dar buonissima de te face să zici mamma mia după prima îmbucătură. Desert de cartier bun, cinstit, fără fițe inutile. Così si fa.
Ascultă aici, tesoro. Italienii adevărați nu stau cu cântarul după ei. Dă-mi o lingură și-ți dau o prăjitură. Dar tu încă ești pocco rumeno deci îți voi da și gramaje.
Asta e celebra Torta dei Cucchiai, genul de rețetă care circulă din bucătărie în bucătărie, între un espresso tare și o bârfă spusă în șoaptă. E moale, umedă, parfumată cu lămâie adevărată. Merge dimineața la cafea, după-amiaza când ți-e poftă de ceva dulce și seara când vrei să impresionezi fără să te apuce transpirațiile. Certo? Certo.
Făină albă (tip 000 sau universală) 240 g
Praf de copt 16 g
Zahăr 200 g
Ouă mari, la temperatura camerei 3 bucăți
Coajă rasă de lămâie netratată- de la 2 lămâi
Suc de lămâie proaspăt 60 ml
Oglio di olive ușor 100 ml
Lapte (integral sau 2%) 120 ml
Zahăr pudră (pentru final) după gust
Dai, guarda bene.
Cuptorul se pornește la 180°C. Se pregătește o tavă rotundă de 20–23 cm, unsă și tapetată.
Într-un bol mic se amestecă făina cu praful de copt. Separat, într-un bol mare, se bat ouăle cu zahărul la viteză mică, timp de 5–7 minute. Nu te grăbi amore, aici se construiește textura.
Se adaugă coaja de lămâie, sucul, uleiul și laptele. Se amestecă încet, fără agresivitate. Făina se încorporează la final, tot la viteză mică sau cu spatula, exact cum făcea nonna.
Compoziția se toarnă în tavă și se coace aproximativ 40 de minute. Testul cu scobitoarea e lege. Se lasă la răcit complet și se presară zahăr pudră. Gata. Buon appetito.
Italienii nu se joacă cu munți de frișcă. Prăjitura asta e bună exact așa cum e.
Dacă vrei, totuși, să faci un pas spre eleganță:
– o cupă de înghețată de vanilie
– sau un sos simplu de afine
Lămâie cu afine e o combinație care nu trădează niciodată.
Toate ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei. Altfel, prăjitura se supără.
Nu deschide cuptorul în primele 30 de minute. Capisci?
Bate ingredientele încet, nu ca la mixerul de discotecă.
După ce ai terminat aluatul, îl bagi direct la cuptor. Nu-l lăsa să aștepte.
Coaja aduce aroma pură, uleiurile esențiale, parfumul.
Sucul aduce prospețime și aciditate. Ai nevoie de amândouă. Dar rade doar partea galbenă a cojii. Partea albă e amară și nu vrem asta. Deloc.
La temperatura camerei, acoperită bine, rezistă până la 4 zile. La frigider ține până la 5 zile, dar se servește doar după ce ajunge din nou la temperatura camerei. La congelator poate sta până la 3 luni, bine împachetată. Se scoate, se lasă peste noapte și revine la viață fără probleme.
Questa non e doar o rețetă. E o stare. E genul de prăjitură care se face cu muzică italiană în fundal, cu vorbă bună în bucătărie și cu cineva drag prin preajmă.
Dai chiccio, fă-o și spune după: buna, buonissima, da leccarsi le dita. Grazie Pasta Queen!
CITEȘTE ȘI : Paniniul de la Roma – sandwichul lui Spartacus, mâncare serioasă pentru revoluții serioase -detto dalla Pasta Queen, cu mult amore
Adevărata rețetă de Carbonara. Celebra Pasta Queen spune stop improvizațiilor!