Tortul atipic pe care Oana Radu l-a avut la nuntă. Nu îl vezi mereu!

Oana Radu și Șerban Balaban au spus marele „DA” ieri, 4 septembrie 2025. Marele eveniment s-a petrecut la malul mării, într-un cadru de vis. Fiecare detaliu a fost bine gândit, iar tortul a atras atenția tuturor. Nu îl vezi la orice nuntă!

Șerban Balaban este bărbatul care i-a vindecat inima Oanei Radu după separarea de Cătălin Dobrescu. Cei doi s-au cunoscut la doar câteva luni după divorț, iar relația lor a evoluat rapid.

Ce tort a avut Oana Radu la nuntă

Pentru că și-a dorit ca această zi specială să fie perfectă, Oana Radu a angajat un organizator de nunți care a pus totul la punct în doar 14 zile.

Oana Radu și Șerban Balaban s-au căsătorit într-un cadru de poveste pe plaja Azimuth din stațiunea Mamaia. În urmă cu puțin timp, cântăreața a împărtășit și câteva imagini de la eveniment.

„Ziua noastră specială! Ziua în care am primit binecuvântarea lui Dumnezeu!”, a scris Oana Radu

Momentul tortului a fost unul de-a dreptul spectaculos, însoțit de un foc de artificii. Tortul a fost unul atipic, cu un singur etaj și decorat cu zmeură.

Oana Radu a strălucit într-o rochie de mireasă tip sirenă, care s-a potrivit perfect stilului său vestimentar. Artista a avut o echipă de make-up și hairstyling care s-a ocupat atent de look-ul său. Nici mirele nu s-a lăsat mai prejos și a ales un costum alb, extrem de elegant.

Recent, Oana Radu a vorbit despre ziua specială și a mărturisit că sunt așteptați între 300 și 400 de invitați. De asemenea, cântăreața și-a exprimat dorința de a-i avea alături Leo de la Roșiori, Bogdan de la Ploiești și Clejanii.

