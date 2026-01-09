Acasă » Exclusiv » Tot în doi, dar fără Romică Țociu! Cornel Palade, așa cum nu l-ai mai văzut

Tot în doi, dar fără Romică Țociu! Cornel Palade, așa cum nu l-ai mai văzut

De: Adrian Vâlceanu 09/01/2026 | 19:17
Tot în doi, dar fără Romică Țociu! Cornel Palade, așa cum nu l-ai mai văzut
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Actorul Cornel Palade, 73 de ani, împreună cu soția sa, Iuliana, au fost reperați de CANCAN.RO la cumpărături. Generoși din fire, ei s-au gândit și la patrupedul din gospodăria lor, pentru care au cumpărat un sac de bobițe. La final, ei au achitat cash, pentru se știe că ce-i în mână nu-i minciună, și cu plățile electronice riști mereu să dai de hackeri.

L-ați recunoaște pe Cornel Palade dacă l-ați vedea fără Romică Țociu? Mai ales într-o ținută destul de modernă, la cumpărături pentru copilașul blănos al familiei. Dar iată-l pe Cornel Palade, îmbrăcat foarte dichisit, cu un fular legat rebel la gât, o șapcă neagră de trapper și o haină îmblănită, ca să poată face față gerului.

Cornel Palade a mers la cumpărături cu soția

Cornel Palade are la el și o apă, pentru că hidratarea este esențială pentru o persoană care face bani vorbind. Cu frigul nu e de joacă, o laringită l-ar obliga pe Cornel Palade să facă exclusiv glume din gesticulații.

Cornel Palade, cu glumele la el peste tot

Ca întotodeauna, pe chipul lui Cornel Palade persistă o ironie și un zâmbet molipsitor, iar vânzătoarea de la pet shop se amuză probabil la glumițele lui de mucalit. Sau poate își amintea când îl vedea pe Palade pe scenă, la festivaluri de la mare, alături de mai tânărul Romică Țociu.

Sigur, nu este exclus ca doamna de la casă să fi observat interesul cu care Cornel Palade se uita la puloverul ei psihedelic, sau poate la părul vopsit argintiu. Doamna Palade sigur observă aceste lucruri, de-asta ia restul, un mărunțiș pe care alții l-ar lăsa pe post de tips.

Din fericire Cornel Palade scapă nevătămat, mai ales că doamna Palade are la ea o geantă cu care dacă l-ar atinge, geanta n-ar păți nimic, dar nea Cornel nu ar mai zâmbi doamnelor prin mall. Dar cu siguranță este obișnuită ca oamenii să îl oprească, să îi zâmbească, să își exprime admirația față de dumnealui.

Cornel Palade și soția au o relație solidă, de 37 de ani, cu toate au avut și domniile lor o ”cumpănă”, cum se spune în popor, când domnul Cornel a înșelat-o pe soția sa. Din fericire, ei au avut maturitatea să treacă peste această indiscreție efemeră și iată-i în continuare împreună, bucurându-se de viață.

CITEȘTE ȘI – Țociu și Palade, intrare ca în filme la Casa di David! Duo-ul legendar revine în forță

NU RATA – De ce a refuzat Cornel Palade să meargă la America Express cu Romică Țociu! “ Eu sunt inadaptabil, el a slăbit zece kilograme,”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Clipe de coșmar pentru celebra tiktokeriță, la Spitalul din Constanța: „Nu venea niciun medic, a murit lângă ea”
Exclusiv
Clipe de coșmar pentru celebra tiktokeriță, la Spitalul din Constanța: „Nu venea niciun medic, a murit lângă ea”
Cum se apără Adda, după ce și-a ”mângâiat” soțul la Power Couple: „Nu l-am lovit cu ură! Urăsc violența!”
Exclusiv
Cum se apără Adda, după ce și-a ”mângâiat” soțul la Power Couple: „Nu l-am lovit cu ură! Urăsc…
România avea una dintre cele mai mici taxe pe proprietate din UE. Cum ne comparăm cu vecinii europeni
Mediafax
România avea una dintre cele mai mici taxe pe proprietate din UE. Cum...
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
Gandul.ro
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la...
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana...
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în...
Unicul locuitor al unui sat din Alba, izolat din cauza zăpezii. Polițiștii i-au dus medicamente și alimente
Mediafax
Unicul locuitor al unui sat din Alba, izolat din cauza zăpezii. Polițiștii i-au...
Parteneri
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
Digi24
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu...
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un...
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Apple a făcut publică informația: cât a câștigat în 2025 Tim Cook, CEO-ul companiei
go4it.ro
Apple a făcut publică informația: cât a câștigat în 2025 Tim Cook, CEO-ul companiei
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
Gandul.ro
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A muncit 40 de ani, iar ultimul salariu a fost de 7.000 de lei. Pensia incredibil de mică pe care o ...
A muncit 40 de ani, iar ultimul salariu a fost de 7.000 de lei. Pensia incredibil de mică pe care o primește bărbatul
Iubește din nou! Antrenorul de fotbal în vârstă de 58 de ani și-a tras iubită mai tânără decât ...
Iubește din nou! Antrenorul de fotbal în vârstă de 58 de ani și-a tras iubită mai tânără decât el cu 21 de ani
Care ar fi cauza decesului ambulanțierului Paul Androne, de fapt. Colegii sunt revoltați: „Domnule ...
Care ar fi cauza decesului ambulanțierului Paul Androne, de fapt. Colegii sunt revoltați: „Domnule Raed Arafat, câți mai trebuie să moară?”
Cât câștigă un angajat la deszăpezire în 2026. Sporurile cresc semnificativ iarna
Cât câștigă un angajat la deszăpezire în 2026. Sporurile cresc semnificativ iarna
Cum a rămas o badantă româncă din Italia fără 23.000 de euro: „Mă numea iubire, comoara mea ...
Cum a rămas o badantă româncă din Italia fără 23.000 de euro: „Mă numea iubire, comoara mea și odată…”
S-a aflat cauza reală a morții lui Gabriel din Buzău. Ce i-a curmat viața, de fapt. Familia se pregătește ...
S-a aflat cauza reală a morții lui Gabriel din Buzău. Ce i-a curmat viața, de fapt. Familia se pregătește de înmormântare
Vezi toate știrile
×