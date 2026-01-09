Tot în doi, dar fără Romică Țociu! Cornel Palade, așa cum nu l-ai mai văzut

Actorul Cornel Palade, 73 de ani, împreună cu soția sa, Iuliana, au fost reperați de CANCAN.RO la cumpărături. Generoși din fire, ei s-au gândit și la patrupedul din gospodăria lor, pentru care au cumpărat un sac de bobițe. La final, ei au achitat cash, pentru se știe că ce-i în mână nu-i minciună, și cu plățile electronice riști mereu să dai de hackeri.

L-ați recunoaște pe Cornel Palade dacă l-ați vedea fără Romică Țociu? Mai ales într-o ținută destul de modernă, la cumpărături pentru copilașul blănos al familiei. Dar iată-l pe Cornel Palade, îmbrăcat foarte dichisit, cu un fular legat rebel la gât, o șapcă neagră de trapper și o haină îmblănită, ca să poată face față gerului.

Cornel Palade are la el și o apă, pentru că hidratarea este esențială pentru o persoană care face bani vorbind. Cu frigul nu e de joacă, o laringită l-ar obliga pe Cornel Palade să facă exclusiv glume din gesticulații.

Cornel Palade, cu glumele la el peste tot

Ca întotodeauna, pe chipul lui Cornel Palade persistă o ironie și un zâmbet molipsitor, iar vânzătoarea de la pet shop se amuză probabil la glumițele lui de mucalit. Sau poate își amintea când îl vedea pe Palade pe scenă, la festivaluri de la mare, alături de mai tânărul Romică Țociu.

Sigur, nu este exclus ca doamna de la casă să fi observat interesul cu care Cornel Palade se uita la puloverul ei psihedelic, sau poate la părul vopsit argintiu. Doamna Palade sigur observă aceste lucruri, de-asta ia restul, un mărunțiș pe care alții l-ar lăsa pe post de tips.

Din fericire Cornel Palade scapă nevătămat, mai ales că doamna Palade are la ea o geantă cu care dacă l-ar atinge, geanta n-ar păți nimic, dar nea Cornel nu ar mai zâmbi doamnelor prin mall. Dar cu siguranță este obișnuită ca oamenii să îl oprească, să îi zâmbească, să își exprime admirația față de dumnealui.

Cornel Palade și soția au o relație solidă, de 37 de ani, cu toate au avut și domniile lor o ”cumpănă”, cum se spune în popor, când domnul Cornel a înșelat-o pe soția sa. Din fericire, ei au avut maturitatea să treacă peste această indiscreție efemeră și iată-i în continuare împreună, bucurându-se de viață.

CITEȘTE ȘI – Țociu și Palade, intrare ca în filme la Casa di David! Duo-ul legendar revine în forță

NU RATA – De ce a refuzat Cornel Palade să meargă la America Express cu Romică Țociu! “ Eu sunt inadaptabil, el a slăbit zece kilograme,”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.