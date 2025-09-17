Acasă » Exclusiv » Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou. Raportul toxicologic schimbă TOTUL

Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou. Raportul toxicologic schimbă TOTUL

17/09/2025
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a fost implicat într-un accident rutier în ziua de 14 septembrie. Actorul a părăsit locul accidentului, iar ulterior a fost depistat pozitiv la cocaină.  După mai multe căutări la prieteni, rude și cunoștințe, agenții de poliție l-au localizat și reținut pe Toto Dumitrescu. Tânărul, care nu este la prima abatere de acest fel, riscă de data aceasta o pedeapsă mult mai severă, mai ales în contextul în care are deja o condamnare cu suspendare pentru conducere sub influența drogurilor. Oamenii legii l-au dus pe fiul lui Ilie Dumitrescu la Judecătoria Sectorului 1 pentru a primi mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile! CANCAN.RO a fost de față în momentul în care Toto Dumitrescu a plecat către Judecătoria Sectorului 1. 

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fugit de la locul unui accident grav, pe care l-a provocat duminică seară în cartierul Primăverii din București. După ce a fost căutat de polițiști, tânărul în vârstă de 28 de ani a fost găsit și dus la audieri (aici imaginile cu el în fața Brigăzii Rutere București). A fost audiat aproape șase ore și reținut de Poliție pentru 24 de ore. În urmă cu puțin timp, Toto Dumitrescu a fost transportat de oamenii legii la Judecătoria Sectorului 1.

Toto Dumitrescu, dus la Judecătoria Sectorului 1 pentru mandatul de arestare pentru 30 de zile

Dumitrescu jr. a fost reținut sub acuzația de ”săvârșire a infracțiunii de părăsire a locului accidentului și modificarea sau ştergerea urmelor acestuia” 

Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII, care sunt pe punctul de a experimenta o perioadă magică
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII,...
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”

Toto Dumitrescu a susținut în fața organelor de poliție că nu consumase nimic atunci când s-a produs evenimentul și a motivat că s-a speriat și de aceea ar fi părăsit locul accidentului, însă probele biologice recoltate îl contrazic. Fiul lui Ilie Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină, substanță care i-a fost găsită atât în sânge, cât și în urină.

Toto Dumitrescu a fost dus la Judecătoria Sectorului 1 pentru a primi mandat de arestare prevetivă
Toto Dumitrescu a fost dus la Judecătoria Sectorului 1 pentru a primi mandat de arestare prevetivă

Cum a provocat accidentul

Accidentul a avut loc pe bulevardul Mircea Eliade, acolo unde mașina condusă de Toto Dumitrescu s-a ciocnit cu un alt autoturism condus de o tânără, care venea dinspre bulevardul Primăverii. Martorii de la fața locului susțin că femeia rănită intenționa să vireze la stânga și s-a asigurat corect, însă autoturismul condus de Toto Dumitrescu a lovit din plin mașina acesteia, proiectând-o într-un alt vehicul din spate. De asemenea, martorii accidentului susțin că actorul ar fi circulat cu viteză foarte mare.

Fiul lui Ilie Dumitrescu, imediat după accident, alături de avocatul lui și un investigator
Fiul lui Ilie Dumitrescu, imediat după accident, alături de avocatul lui și un investigator

După impact, fiul fostului fotbalist a abandonat autoturismul. Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului la scurt timp după impact, deși el avea prioritate. Femeia în vârstă de 23 de ani implicată în accident a ajuns la Spitalul Floreasca pentru a primi îngrijiri medicale, dar nu a suferit răni majore. Acum, actorul așteaptă să își primească pedeapsa, nefiind la prima abatere de acest gen. Vă remintim că în 2021 actorul a fost prins de polițiști la volan sub influența substanțelor interzise. A fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare și a fost pus să presteze muncă în folosul comunității.

CITEȘTE ȘI: Cum își "negociază" Toto Dumitrescu pedeapsa, după 6 ore de audieri. Imagini cu fiul lui Ilie Dumitrescu în custodia Poliției!

ACCESEAZĂ ȘI: Toto Dumitrescu, derapaj halucinant în cătușe! Unde a putut spune că a fugit după accident: „Să mă…"

