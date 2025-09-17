Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou. Raportul toxicologic schimbă TOTUL

Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a fost implicat într-un accident rutier în ziua de 14 septembrie. Actorul a părăsit locul accidentului, iar ulterior a fost depistat pozitiv la cocaină. După mai multe căutări la prieteni, rude și cunoștințe, agenții de poliție l-au localizat și reținut pe Toto Dumitrescu. Tânărul, care nu este la prima abatere de acest fel, riscă de data aceasta o pedeapsă mult mai severă, mai ales în contextul în care are deja o condamnare cu suspendare pentru conducere sub influența drogurilor. Oamenii legii l-au dus pe fiul lui Ilie Dumitrescu la Judecătoria Sectorului 1 pentru a primi mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile! CANCAN.RO a fost de față în momentul în care Toto Dumitrescu a plecat către Judecătoria Sectorului 1.

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fugit de la locul unui accident grav, pe care l-a provocat duminică seară în cartierul Primăverii din București. După ce a fost căutat de polițiști, tânărul în vârstă de 28 de ani a fost găsit și dus la audieri (aici imaginile cu el în fața Brigăzii Rutere București). A fost audiat aproape șase ore și reținut de Poliție pentru 24 de ore. În urmă cu puțin timp, Toto Dumitrescu a fost transportat de oamenii legii la Judecătoria Sectorului 1.

Toto Dumitrescu, dus la Judecătoria Sectorului 1 pentru mandatul de arestare pentru 30 de zile

Dumitrescu jr. a fost reținut sub acuzația de ”săvârșire a infracțiunii de părăsire a locului accidentului și modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”

Toto Dumitrescu a susținut în fața organelor de poliție că nu consumase nimic atunci când s-a produs evenimentul și a motivat că s-a speriat și de aceea ar fi părăsit locul accidentului, însă probele biologice recoltate îl contrazic. Fiul lui Ilie Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină, substanță care i-a fost găsită atât în sânge, cât și în urină.

Cum a provocat accidentul

Accidentul a avut loc pe bulevardul Mircea Eliade, acolo unde mașina condusă de Toto Dumitrescu s-a ciocnit cu un alt autoturism condus de o tânără, care venea dinspre bulevardul Primăverii. Martorii de la fața locului susțin că femeia rănită intenționa să vireze la stânga și s-a asigurat corect, însă autoturismul condus de Toto Dumitrescu a lovit din plin mașina acesteia, proiectând-o într-un alt vehicul din spate. De asemenea, martorii accidentului susțin că actorul ar fi circulat cu viteză foarte mare.

După impact, fiul fostului fotbalist a abandonat autoturismul. Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului la scurt timp după impact, deși el avea prioritate. Femeia în vârstă de 23 de ani implicată în accident a ajuns la Spitalul Floreasca pentru a primi îngrijiri medicale, dar nu a suferit răni majore. Acum, actorul așteaptă să își primească pedeapsa, nefiind la prima abatere de acest gen. Vă remintim că în 2021 actorul a fost prins de polițiști la volan sub influența substanțelor interzise. A fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare și a fost pus să presteze muncă în folosul comunității.

