Totul despre Cristina Postu de la Asia Express 2025. Ce meserie creativă are

Aventura „Asia Express” revine pe micile ecrane, iar noul sezon începe mâine, 8 septembrie, pe Antena 1. Fanii show-ului sunt nerăbdători să-și vadă favoriții în acțiune, într-una dintre cele mai dificile și spectaculoase competiții de televiziune. Concurenții vor trece prin provocări neașteptate și vor fi nevoiți să își testeze limitele la fiecare pas. Alina Pușcău face echipă cu Cristina Postu și, împreună, vor demonstra cât de puternice sunt.

Printre echipele care pornesc în cursă se numără și cea formată din Cristina Postu și Alina Pușcău. Dacă despre Alina publicul știe deja numeroase detalii din cariera și aparițiile sale, Cristina vine dintr-un alt domeniu. Ea este arhitect de interior și activează într-un mediu creativ, dar acum își propune să arate că poate face față și presiunii unei competiții dure, unde rezistența, spiritul de echipă și curajul sunt la fel de importante ca talentul.

Noul sezon al emisiunii poartă numele de „Drumul Eroilor” și promite o experiență intensă atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Traseul va străbate trei țări fascinante din Asia: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, fiecare aducând în prim-plan tradiții, peisaje spectaculoase și misiuni pline de adrenalină.

Ce spunea Cristina Postu despre participarea la Asia Express

Cristina Postu a mărturisit că participarea la Asia Express este una dintre cele mai mari provocări din viața ei, o experiență pe care și-a dorit-o în secret, dar nu a avut curajul să o viseze cu adevărat. Alături de prietena sa, Alina Pușcău, vedeta se aruncă într-o aventură plină de adrenalină, emoții și necunoscut, dorindu-și să își depășească limitele și să devină o inspirație pentru cei care renunță la provocări din teamă.

„Asia Express este visul pe care l-am avut, dar nu am îndrăznit să-l pun în gânduri! Iată cum Universul mă aruncă împreună cu prietena mea, Alina Pușcău, (probabil) în cea mai mare aventură a vieții noastre! Simt frică, adrenalină și iubire pentru această experiență! Mai simt curiozitate pentru locuri, oameni, tradiții și convingerile mele. Știu că deși mi-e frică, este cu siguranță startul într-o călătorie unde mă arunc în lume, las parte din încredere în mâinile prietenei mele și uit de toate limitele pe care le am acasă! De ce am acceptat să particip? Pentru că atunci când mi s-a propus mi-a fost foarte, foarte frică! Clipa aceea de îngheț a fost momentul în care am înțeles că acesta este lucrul pe care e nevoie să îl fac pentru mine și pentru cei din jurul meu care adesea renunță la provocări sau oportunități de teamă că sunt prea mici, prea departe, prea nepotriviți. Vreau ca momentul meu de „da, particip” să îmi fie busolă atunci când mă simt pierdută și de ce nu, să fiu o inspirație pentru cei din jur! Am obținut de fiecare dată ce mi-am propus, iar aici aș putea să îmi propun finala. De data asta mă arunc în necunoscut cu o mantră a prezentului. Vreau să ajung cât mai departe, să experimentez cât mai mult din această aventură, să mă conectez cu cât mai mulți oameni! Vreau să mă bucur alături de prietena mea, să respir curaj, să înfrâng frici!”, a declarat Cristina Postu.

