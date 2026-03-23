Tragedie aviatică! Un avion cu peste 100 de pasageri la bord s-a prăbușit

Un accident aviatic de proporții a avut loc astăzi, 23 martie. Un avion militar, care transporta 110 militari, s-a prăbușit și a explodat, la scurt timp după decolare. Este vorba despre un avion militar de transport Hercules C-130, care s-a prăbușit la doar 3 km de un centru urban.

Accidentul aviatic a avut loc astăzi, 23 martie, în sudul Columbiei. Mai exact, incidentul a avut loc în regiunea Putumayo, în jurul orei 11:00 (ora locală). Imaginile surprinse la fața locului imediat după prăbușire arată un nor dens de fum ce se ridică, iar localnicii priveau neputincioși dezastrul.

Un avion cu peste 100 de pasageri la bord s-a prăbușit

Conform autorităților din Columbia, avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare, pe ruta Puerto Leguizamo-Puerto Asis. Forțele Aeriene Columbiene au confirmat că avionul transporta trupe ale Armatei Naționale, mai exact este vorba despre 110 militari.

Ministrul Apărării din Columbia a declarat că avionul „a suferit un accident tragic în timpul decolării din Puerto Leguizamo (Putumayo), în timp ce transporta trupe ale forțelor noastre”. Însă, pentru moment, cauza prăbușirii nu este cunoscută, iar autoritățile au demarat o amplă anchetă.

După ce avionul s-a prăbușit, alarma a fost dată imediat. Pentru moment, echipele de intervenție au reușit să salveze 20 de militari. Însă, operațiunile de căutare și salvare continuă, iar numărul victimelor nu a fost încă confirmat oficial.

„Toate protocoalele pentru acordarea de asistență victimelor și familiilor acestora au fost activate, precum și ancheta corespunzătoare. Transmit cele mai sincere condoleanțe familiilor celor afectați și, din respect pentru durerea lor, fac apel la evitarea speculațiilor până la apariția informațiilor oficiale. Acest eveniment este profund dureros pentru țară. Fie ca rugăciunile noastre să îi însoțească și să le aline, măcar în parte, suferința”, a transmis Ministrul Apărării, Pedro Arnulfo Sánchez.

Incidentul tragic vine după ce la sfârşitul lunii februarie, un alt Hercules C-130, aparţinând forţelor aeriene boliviene, s-a prăbuşit în oraşul populat Alto.

