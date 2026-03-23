O femeie de 60 de ani a murit în timpul unui zbor de 13 ore. Ce s-a întâmplat cu trupul ei

De: Andreea Stăncescu 23/03/2026 | 15:04
O situație neașteptată a avut loc la bordul unui avion al companiei British Airways, pe ruta dintre Hong Kong și Londra! O femeie de în vârstă de aproximativ 60 de ani și-a pierdut viața la scurt timp după decolare. Personalul a respectat protocolul medical, însă nu au putut face nimic pentru pasageră. 

Femeia a decedat la circa o oră după ce avionul a părăsit pista, însă cursa a continuat până la destinație, durata totală fiind de aproximativ 13 ore. În acest interval, echipajul a analizat mai multe variante pentru gestionarea situației.

Ce s-a întâmplat cu trupul femeii de 60 de ani

Printre opțiunile discutate s-a numărat și utilizarea toaletei pentru a izola corpul, însă această soluție a fost considerată nepotrivită și abandonată. În cele din urmă, trupul neînsuflețit a fost acoperit și mutat în zona din spate a aeronavei, în apropierea bucătăriei de bord. Spre finalul zborului, unii pasageri au semnalat apariția unui miros neplăcut în acea parte a avionului, ceea ce a amplificat disconfortul resimțit la bord.

După aterizarea pe aeroportul din Londra, autoritățile au intervenit imediat. Cei 331 de pasageri au fost rugați să rămână la bord pentru aproximativ 45 de minute, timp în care au fost efectuate verificări și proceduri specifice.

Impactul emoțional asupra echipajului a fost semnificativ, căci o parte dintre membri solicitând ulterior concediu medical. Compania aeriană a declarat că protocolul a fost respectat în totalitate și a transmis condoleanțe familiei îndoliate, subliniind că siguranța și respectarea procedurilor rămân prioritare.

„Toate regulile au fost urmate corect. Gândurile noastre sunt alături de prietenii și familia femeii.”, a transmis British Airways, printr-un comunicat oficial.

De-a lungul timpului au existat numeroase situații în care oamenii și-au pierdut viața în timpul unui zbor internațional. De exemplu, pe o cursă între Melbourne și Doha, doi pasageri au fost nevoiți să stea lângă trupul unei persoane decedate pentru mai multe ore, după ce echipajul a decis să îl așeze pe un loc liber. Experiența a fost descrisă de aceștia drept una extrem de tulburătoare.

CITEȘTE ȘI: Se scumpesc biletele de avion, inclusiv cele deja achiziționate. Războiul din Iran dă totul peste cap

Mesaj RO-Alert în Tulcea! Forţele Aeriene Române au detectat o ţintă în apropierea spaţiului aerian al ţării

Iți recomandăm
Orașul unde mașinile vechi devin ca noi! Cum sunt transformate autoturismele uzate
Știri
Orașul unde mașinile vechi devin ca noi! Cum sunt transformate autoturismele uzate
O româncă a câștigat 500.000 de euro și a dispărut fără urmă. Cum a reacționat iubitul ei
Știri
O româncă a câștigat 500.000 de euro și a dispărut fără urmă. Cum a reacționat iubitul ei
UPDATE. Trump anunță „negocieri productive” cu Iranul, schimbarea regimului și oprește atacurile timp de 5 zile/ Prețul petrolului scade cu 13%/ Teheranul neagă discuțiile cu SUA/ Dezvăluiri din negocierile SUA – Iran
Mediafax
UPDATE. Trump anunță „negocieri productive” cu Iranul, schimbarea regimului și oprește atacurile timp...
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat pe suferința oamenilor, în ajunul sărbătorilor pascale!” Rădăcinile scandalului „CE Oltenia”, adânc înfipte în mandatul lui Virgil Popescu, ex-ministru liberal al Energiei
Gandul.ro
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR:...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Scandal puternic în Ungaria, înaintea alegerilor cruciale: telefonul ministrului de externe, Peter Szijjártó, ar fi fost interceptat de serviciile secrete. Jurnaliști implicați, discuții cu Serghei Lavrov
Mediafax
Scandal puternic în Ungaria, înaintea alegerilor cruciale: telefonul ministrului de externe, Peter Szijjártó,...
Parteneri
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum,...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi 24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
Digi24
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac...
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de...
Adevărul incomod despre dotarea Armatei: Ce s-ar întâmpla într-un conflict real
go4it.ro
Adevărul incomod despre dotarea Armatei: Ce s-ar întâmpla într-un conflict real
Strategia Austro-Ungariei față de România: „Trebuie să câștigăm timp”
Descopera.ro
Strategia Austro-Ungariei față de România: „Trebuie să câștigăm timp”
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat pe suferința oamenilor, în ajunul sărbătorilor pascale!” Rădăcinile scandalului „CE Oltenia”, adânc înfipte în mandatul lui Virgil Popescu, ex-ministru liberal al Energiei
Gandul.ro
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat...
