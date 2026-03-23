O femeie de 60 de ani a murit în timpul unui zbor de 13 ore. Ce s-a întâmplat cu trupul ei

O situație neașteptată a avut loc la bordul unui avion al companiei British Airways, pe ruta dintre Hong Kong și Londra! O femeie de în vârstă de aproximativ 60 de ani și-a pierdut viața la scurt timp după decolare. Personalul a respectat protocolul medical, însă nu au putut face nimic pentru pasageră.

Femeia a decedat la circa o oră după ce avionul a părăsit pista, însă cursa a continuat până la destinație, durata totală fiind de aproximativ 13 ore. În acest interval, echipajul a analizat mai multe variante pentru gestionarea situației.

Ce s-a întâmplat cu trupul femeii de 60 de ani

Printre opțiunile discutate s-a numărat și utilizarea toaletei pentru a izola corpul, însă această soluție a fost considerată nepotrivită și abandonată. În cele din urmă, trupul neînsuflețit a fost acoperit și mutat în zona din spate a aeronavei, în apropierea bucătăriei de bord. Spre finalul zborului, unii pasageri au semnalat apariția unui miros neplăcut în acea parte a avionului, ceea ce a amplificat disconfortul resimțit la bord.

După aterizarea pe aeroportul din Londra, autoritățile au intervenit imediat. Cei 331 de pasageri au fost rugați să rămână la bord pentru aproximativ 45 de minute, timp în care au fost efectuate verificări și proceduri specifice.

Impactul emoțional asupra echipajului a fost semnificativ, căci o parte dintre membri solicitând ulterior concediu medical. Compania aeriană a declarat că protocolul a fost respectat în totalitate și a transmis condoleanțe familiei îndoliate, subliniind că siguranța și respectarea procedurilor rămân prioritare.

„Toate regulile au fost urmate corect. Gândurile noastre sunt alături de prietenii și familia femeii.”, a transmis British Airways, printr-un comunicat oficial.

De-a lungul timpului au existat numeroase situații în care oamenii și-au pierdut viața în timpul unui zbor internațional. De exemplu, pe o cursă între Melbourne și Doha, doi pasageri au fost nevoiți să stea lângă trupul unei persoane decedate pentru mai multe ore, după ce echipajul a decis să îl așeze pe un loc liber. Experiența a fost descrisă de aceștia drept una extrem de tulburătoare.

