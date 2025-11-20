Tragedie fără margini în Timișoara. Aanei Ioan, tânărul dat dispărut pe 10 noiembrie, a fost găsit fără viață

Aanei Ioan, un tânăr în vârstă de 25 de ani din Timișoara – care a fost căutat de familie și de polițiști încă din 10 noiembrie – a fost găsit fără viață, miercuri, 19 noiembrie 2025, în jurul orei 16:20. Aanei Ioan plecase de acasă în noaptea de 9 spre 10 noiembrie și nu s-a mai întors.

Un tânăr de 25 de ani, dat dispărut pe 10 noiembrie, a fost găsit miercuri după-amiază pe strada George Ardelean din Timișoara. Tânărul a fost găsit fără suflare. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă verificările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

Aanei Ioan a fost găsit fără viață

Reprezentanții IPJ Timiș au confirmat intervenția, precizând că sesizarea s-a dovedit reală:

„Polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un tânăr de 25 de ani, care figura ca persoană semnalată dispărută din data de 10.11.2025.”

Trupul neînsuflețit al tânărului de 25 de ani a fost ridicat și dus la medicină legală pentru necropsie. Ancheta continuă pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

„În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care a avut loc nefericitul eveniment.”

Acesta a fost dat dispărut de familie, iar IPJ Timiș publicase apelul oficial pe 11 noiembrie. În informare, autoritățile au anunțat:

„La data de 10 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigaţii Criminale au fost sesizați de dispariția unui tânăr de 25 de ani, din Timișoara, judeţul Timiş.”

Autoritățile încearcă să afle dacă tânărul a recurs la un gest extrem sau dacă decesul său a fost cauzat de alte circumstanțe. Concluziile finale vor fi stabilite după rezultatele necropsiei, care vor avea o importanță decisivă în anchetă.

