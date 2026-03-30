Tragedie în Cluj: Cinci persoane au murit în urma unui accident rutier în care au fost implicate două camioane și un autoturism

Un eveniment rutier cumplit s-a produs în dimineața zilei de luni. Cinci persoane au murit în urma impactului care a avut loc în zona localității Sânpaul, județul Cluj. În accident au fost implicate două camioane și un autoturism. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a putea salva persoanele încarcerate.

Cinci bărbați și-au pierdut viața, luni dimineață, într-un accident rutier grav produs în zona localității Sânpaul, județul Cluj, după ce două camioane și un autoturism s-au ciocnit violent, traficul pe DN 1F fiind complet blocat pe ambele sensuri.

Printre cei care au murit se aflau și minori

Conform informațiilor preliminare, toate cele cinci victime erau din Florești și lucrau pe șantierul autostrăzii, aflându-se la aproximativ 50 de metri de locul de muncă în momentul impactului. La volan se afla un bărbat care urma să împlinească 39 de ani chiar a doua zi.

În autoturism se mai aflau doi minori, de 16 și 17 ani – acesta din urmă urmând să devină major în weekend – un tânăr de 27 de ani, toți pe bancheta din spate, precum și un bărbat de 50 de ani, aflat pe locul din dreapta față.

Şoferii camioanelor au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetările sunt în desfăşurare pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii accidentului.

„Potrivit primelor cercetări efectuate de poliţişti la faţa locului, un bărbat de 38 de ani, din comuna Floreşti, aflat la volanul unui autoturism care circula din direcţia Cluj-Napoca spre Zalău, într-un viraj la stânga ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare. Acesta ar fi pătruns pe sensul opus de circulaţie, unde ar fi acroşat partea laterală-spate a unui autocamion. Ulterior, autoturismul ar fi intrat în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule, la volanul căruia se afla un bărbat de 35 de ani, care circula din direcţia Zalău spre Cluj-Napoca. În urma impactului, din păcate, toate cele 5 persoane aflate în autoturism, inclusiv conducătorul auto, au decedat”, au transmis autoritățile.

