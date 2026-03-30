Tragedie în Cluj: Cinci persoane au murit în urma unui accident rutier în care au fost implicate două camioane și un autoturism

De: Elisa Tîrgovățu 30/03/2026 | 13:24

Un eveniment rutier cumplit s-a produs în dimineața zilei de luni. Cinci persoane au murit în urma impactului care a avut loc în zona localității Sânpaul, județul Cluj. În accident au fost implicate două camioane și un autoturism. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a putea salva persoanele încarcerate.

Cinci bărbați și-au pierdut viața, luni dimineață, într-un accident rutier grav produs în zona localității Sânpaul, județul Cluj, după ce două camioane și un autoturism s-au ciocnit violent, traficul pe DN 1F fiind complet blocat pe ambele sensuri.

Printre cei care au murit se aflau și minori

Conform informațiilor preliminare, toate cele cinci victime erau din Florești și lucrau pe șantierul autostrăzii, aflându-se la aproximativ 50 de metri de locul de muncă în momentul impactului. La volan se afla un bărbat care urma să împlinească 39 de ani chiar a doua zi.

În autoturism se mai aflau doi minori, de 16 și 17 ani – acesta din urmă urmând să devină major în weekend – un tânăr de 27 de ani, toți pe bancheta din spate, precum și un bărbat de 50 de ani, aflat pe locul din dreapta față.

Sursa foto: Clujenii

Şoferii camioanelor au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetările sunt în desfăşurare pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii accidentului.

„Potrivit primelor cercetări efectuate de poliţişti la faţa locului, un bărbat de 38 de ani, din comuna Floreşti, aflat la volanul unui autoturism care circula din direcţia Cluj-Napoca spre Zalău, într-un viraj la stânga ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare. Acesta ar fi pătruns pe sensul opus de circulaţie, unde ar fi acroşat partea laterală-spate a unui autocamion. Ulterior, autoturismul ar fi intrat în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule, la volanul căruia se afla un bărbat de 35 de ani, care circula din direcţia Zalău spre Cluj-Napoca. În urma impactului, din păcate, toate cele 5 persoane aflate în autoturism, inclusiv conducătorul auto, au decedat”, au transmis autoritățile.

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Anunțul făcut de Mona Segall, despre noul sezon Asia Express: ”Se anunță spectaculos”
Anunțul făcut de Mona Segall, despre noul sezon Asia Express: ”Se anunță spectaculos”
Doliu în televiziune. Jurnalistul s-a stins la 73 de ani, după ce s-a luptat cu o boală grea
Doliu în televiziune. Jurnalistul s-a stins la 73 de ani, după ce s-a luptat cu o boală grea
Încă un divorț în România. Cântăreața s-a separat de soțul ei, după 2 ani de la nunta de peste ...
Încă un divorț în România. Cântăreața s-a separat de soțul ei, după 2 ani de la nunta de peste 1 milion de euro
Prognoza meteo pentru Capitală: Când se oprește ploaia și ce temperaturi vom avea săptămâna aceasta
Prognoza meteo pentru Capitală: Când se oprește ploaia și ce temperaturi vom avea săptămâna aceasta
Alertă de cod portocaliu de inundații. Un drum județean a fost închis ca urmare a unei alunecări ...
Alertă de cod portocaliu de inundații. Un drum județean a fost închis ca urmare a unei alunecări de teren
Mircea Lucescu a suferit o sincopă cardiacă. Ce este această manifestare clinică
Mircea Lucescu a suferit o sincopă cardiacă. Ce este această manifestare clinică
Vezi toate știrile