Tragedie în lumea muzicii! A murit Nelu Moldoveanu

De: Anca Chihaie 26/11/2025 | 11:45
Clarinetistul Nelu Moldoveanu, unul dintre cei mai apreciați membri ai Orchestrei „Doina Argeșului”, a încetat din viață la vârsta de 64 de ani. Activitatea sa artistică a fost marcată de o dedicare totală pentru păstrarea și promovarea tradițiilor muzicale din Argeș-Muscel.

Originar dintr-o familie cu rădăcini adânci în muzica populară, Nelu Moldoveanu a fost nepotul violonistului Ion Radu, cunoscut sub numele de Nelu Briceag, elev al renumitului Ion Matache din Priseaca, Coșești. De la această moștenire familială a preluat nu doar tehnica interpretativă, ci și sensibilitatea și tonul distinctiv care i-au devenit semnătura muzicală.

Pe parcursul carierei sale, Moldoveanu a fost apreciat pentru modul în care transforma fiecare piesă într-o adevărată poveste muzicală, păstrând autenticitatea repertoriului tradițional. Interpretările sale au fost recunoscute pentru calitatea expresivă și fidelitatea față de stilul clasic al muzicii populare argeșene, devenind un reper pentru colegi și tinerii instrumentiști.

În cadrul Orchestrei „Doina Argeșului”, clarinetistul a avut un rol esențial în menținerea repertoriului tradițional, participând la numeroase festivaluri și evenimente culturale. Experiența sa și cunoștințele acumulate de-a lungul decadelor au contribuit la promovarea muzicii populare locale, iar activitatea sa continuă să fie studiată și apreciată în cercurile muzicale și academice.

„Cu adâncă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a marelui instrumentist de muzică populară, clarinetistul Nelu Moldoveanu (15.X.1961-24.XI.2025), un nume emblematic al Orchestrei de muzică populară “Doina Argeșului”. Venit dintr-o familie cu rădăcini în domeniul muzicii tradiționale românești, Nelu Moldoveanu a moștenit de la bunicul său Ion Radu (Nelu Briceag), violonist renumit al Argeșului, fost elev al lui Ion Matache (din Priseaca, comuna Coşeşti), darul de a duce mai departe sunetul autentic al instrumentului său, transformându-l într-o voce vie a muzicii populare din Argeș-Muscel.

În aceste clipe de durere, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către cei care l-au cunoscut și l-au iubit, și către toți cei pentru care muzica lui a însemnat alinare și bucurie. Odihnească-se în pace, iar sunetul instrumentului său să răsune pentru totdeauna în amintirea celor care nu îl vor uita.”, au transmis colegii din orchestră.

