Tragedie în lumea muzicii! Celebra artistă a murit la doar 42 de ani

De: Irina Rasoveanu 30/10/2025 | 21:25
Cântăreața a murit la 42 de ani/ Sursa foto: Captură YouTube
Sfârșit tragic pentru o cunoscută cântăreață. Aceasta s-a stins din viață la doar 42 de ani, după o luptă grea cu o boală nemiloasă. Artista și-a dat ultima suflare pe patul unui spital privat. A luptat până în ultima clipă, dar organismul ei a cedat. Acum, apropiații se pregătesc de înmormântare. Vedeta a lăsat în urma ei o fiica de 16 ani. Află, în articol, ce afecțiune a răpus-o!

Vanessa Rios, o cântăreață braziliană, s-a stins din viață sâmbătă, 25 octombrie 2025, într-un spital privat din Recife. Artista a lăsat în urma sa multă durere, Era extrem de îndrăgită de public, fiind o prezență carismatică pe scenă. De asemenea, ea se bucura de popularitate și în mediul online, acolo unde era urmărită de sute de mii de oameni.

Boala care i-a adus sfârșitul cântăreței Vanessa Rios

Vanessa Rios și-a găsit sfârșitul la doar 42 de ani, fiind răpusă de o formă rară și agresivă de cancer pulmonar. Problemele de sănătate au început în 2019, atunci când a fost diagnosticată cu sarcom la picior în 2019, boală pe care a reușit atunci să o învingă.

Patru ani mai târziu, a primit un nou diagnostic dureros, care i-a dat viața peste cap. Medicii au descoperit că artista suferea de o nouă formă de cancer: sarcom sinovial pulmonar, o afecțiune rară și agresivă, care afectează în special tinerii.

Vanessa Rios a luptat până în ultimul moment cu afecțiunea teribilă, însă organismul ei a cedat în cele din urmă. Cântăreața s-a stins din viață într-un spital privat din Recife, lăsând în urmă o fată de 16 ani. Anunțul trist a fost făcut de către apropiați chiar pe pagina ei de Instagram.

„Doliu… pentru totdeauna în inimile noastre”, se arată în mesajul transmis de apropiați.

Vanessa Rios era foarte îndrăgită/ Sursa foto: Instagram

Vanessa Rios a intrat în industria muzicală în 2010, alături de grupul Encosta Neu din Brasília. De lungul timpului a avut colaborări cu mai multe trupe precum Kitara, Capim com Mel și Forró do Muído, dar a câștigat notorietate, în 2012, după lansarea hitului „Lençol Vermelho”, alături de Boa Toda.

Artista s-a dedicat carierei sale și a continuat să cânte, în ciuda suferinței provocate de boala nemiloasă. A urcat pe scenă până când starea ei de sănătate s-a degradat și a fost nevoită să se retragă. Vanessa a fost mereu susținută de familia ei, pe care o considera ancora sa.

„Nu ceea ce avem în viață contează, ci pe cine avem alături. Familia este ancora care ne menține stabili în furtunile vieții”, a scris cântăreața într-un mesaj pe Instagram.

