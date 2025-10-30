Acasă » Știri » Doliu în lumea artistică! Dani Apetroaiei a murit la 49 de ani

Doliu în lumea artistică! Dani Apetroaiei a murit la 49 de ani

De: Alina Drăgan 30/10/2025 | 13:32
Doliu în lumea artistică! Dani Apetroaiei a murit la 49 de ani
„Dahey” Dani Apetroaiei s-a stins din viață /Foto: Social media

Este doliu în lumea artistică din România! „Dahey” Dani Apetroaiei s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de numai 49 de ani. Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către colegii de breaslă. Cei care l-au cunoscut îi deplâng acum moartea, iar mesajele de condoleanțe au curs în mediul online.

„Dahey” Dani Apetroaiei a murit pe 23 octombrie 2025, la vârsta de 49 de ani, lăsând în urmă un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut. Acesta și-a dedicat întreaga viață pasiunii sale pentru muzică. A fost cântăreț, compozitor și inginer de sunet, punându-și amprenta asupra muzicii românești.

Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către colegii de breaslă. Vestea a venit ca un șoc pentru mulți, iar fanii sunt în doliu.

„Drum lin, Dahey Dani Apetroaiei, prieten drag! Îți mulțumim pentru că ne-ai făcut să ne simțim mereu ca acasă pe scenă, în studio și în preajma ta…”, au transmis prietenii acestuia.

„Dahey” Dani Apetroaiei, carieră vastă

„Dahey” Dani Apetroaiei a lăsat în spate o carieră vastă și multă lumea care îl apreciază. Numele său se leagă și de fondarea trupelor Rool LK și Vineri 13. Alături de Rool LK a filmat videoclipuri la piesele Girl I Need You (1995) și Hold On (1996).

Iar alături de Vineri 13 a lansat numeroase albume precum: Ne doare la Bass.K (Roton, 1998), Îngeri sau Demoni (A&A Records, 2000), Ambiguidibil X-tramorokarian (AMFM Productions, 2005) și Dependenți (AMFM Productions 2009).

De asemenea, pe lângă activitatea de compozitor și instrumentist, „Dahey” Dani Apetroaiei a fost și un excelent inginer de sunet. El a lucrat la mai multe studiouri precum: Studio Voices și VoltArt Studio, dar și la studioul său, Dahey Sound Studio (DSS).

Acesta a colaborat cu o pleiadă de nume mari din industria muzicală românească. Printre artiștii alături de care a lucrat se numără: Laura Lavric, Răzvan Fodor, Andre, Grasu XXL, Maximilian, Mihai Mărgineanu, Victor Lavric, Bere Gratis, Voltaj și mulți alții.

