Tragedie într-un resort de lux din Republica Dominicană. O turistă din Italia a murit, iar aproape 1.700 de persoane au fost evacuate după un incendiu devastator

Un incendiu de proporții a transformat vacanța a aproape 1.700 de turiști într-un coșmar în Republica Dominicană. O femeie din Italia și-a pierdut viața, alte persoane au fost rănite, iar unul dintre cele mai cunoscute resorturi de pe coasta caraibiană a fost grav afectat de flăcări. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele tragediei.

Incendiul a izbucnit la un resort de lux din Bayahibe

Incendiul a avut loc la complexul Viva Wyndham Dominicus Beach, situat în stațiunea Bayahibe, între Punta Cana și Santo Domingo, una dintre cele mai populare destinații turistice din Republica Dominicană.

Potrivit autorităților, flăcările au izbucnit vineri dimineață, în jurul orei 11:00. Pentru stingerea incendiului au intervenit 15 echipaje de pompieri, iar operațiunea a durat aproximativ cinci ore până când focul a fost adus sub control.

Imaginile surprinse cu drone și distribuite de presa locală arată amploarea dezastrului: mai multe clădiri ale resortului au fost cuprinse de flăcări, în timp ce coloane uriașe de fum negru se ridicau deasupra plajelor cu nisip alb de pe litoralul caraibian.

O turistă italiană și-a pierdut viața

Victima a fost identificată drept Francesca Valentino, o femeie în vârstă de 46 de ani din Caserta, Italia.

Potrivit serviciului de urgență DAEH și Ministerului de Externe al Republicii Dominicane, femeia a fost transportată la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.

Alte trei persoane au fost internate pentru îngrijiri medicale, însă rănile acestora nu le pun viața în pericol. În plus, alte șase persoane au primit tratament la fața locului.

Aproape 1.700 de turiști au fost evacuați

Autoritățile dominicane au confirmat că aproximativ 1.690-1.700 de turiști au fost evacuați din resort și transferați către alte hoteluri și unități de cazare din apropiere.

Printre persoanele evacuate s-au aflat și 177 de copii, precum și 21 de bebeluși.

Centrul pentru Operațiuni de Urgență (COE) a precizat că toate persoanele au fost relocate în siguranță și că activitățile turistice din Bayahibe și din zonele învecinate nu au fost afectate de incident.

Flăcările s-au extins cu rapiditate

Primele concluzii ale anchetatorilor indică faptul că incendiul s-a propagat extrem de repede din cauza condițiilor meteorologice și a structurii unor clădiri din complex.

Potrivit COE, acoperișurile realizate din stuf și paie au favorizat răspândirea focului, iar vântul puternic a contribuit la extinderea rapidă a incendiului în mai multe zone ale resortului.

Complexul hotelier dispune de aproape 700 de camere, iar imaginile aeriene arată că o mare parte a proprietății a fost afectată de flăcări.

Ambasada Italiei intervine pentru turiștii afectați

Agenția italiană de presă Ansa a relatat că ambasadorul Italiei în Republica Dominicană s-a deplasat la spital pentru a se întâlni cu soțul femeii decedate.

Totodată, reprezentanții ambasadei acordă asistență pentru aproximativ 285 de cetățeni italieni care se aflau în resort sau în apropiere în momentul izbucnirii incendiului.

Autoritățile italiene emit documente de călătorie de urgență pentru turiștii ale căror acte au fost distruse de foc și organizează zboruri pentru repatrierea acestora.

Reacția companiei Wyndham

Wyndham Hotels & Resorts, compania care operează prin franciză aproximativ 8.400 de hoteluri la nivel mondial și care colaborează cu resortul din Bayahibe, a transmis că oaspeții și angajații au fost evacuați în siguranță.

„Echipele hotelului au evacuat în siguranță oaspeții și personalul. Cu toate acestea, suntem profund întristați de pierderea unei cliente și transmitem condoleanțe familiei, în timp ce așteptăm rezultatele autopsiei pentru a stabili cauza decesului”, a transmis compania.

Reprezentanții Wyndham au precizat că hotelul este deținut și administrat independent și va rămâne închis până la noi dispoziții.

Anchetă în desfășurare

Deocamdată, cauza exactă a incendiului rămâne necunoscută.

Autoritățile din Republica Dominicană au deschis o investigație amplă pentru a stabili cum a izbucnit focul și dacă au existat deficiențe de siguranță care au contribuit la producerea tragediei.

Până la finalizarea anchetei, resortul Viva Wyndham Dominicus Beach va rămâne închis, iar specialiștii continuă evaluarea pagubelor produse de unul dintre cele mai grave incendii care au afectat în ultimii ani o stațiune turistică din Republica Dominicană.

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