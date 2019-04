Tragedie la Exatlon. Anunțul facut duminică seara, cu lacrimi în ochi: „A murit”

Trecutul se află mereu pe urmele noastre, iar amintirea celor dragi – pe care i-am pierdut la un moment dat – nu se poate șterge niciodată. Alex Stoica a fost eliminat de la Exatlon, în urma unul duel cu Cristian Dumitrache, iar momentul a fost cu atât mai emoționant cu cât concurentul a și-a adus aminte de tatăl său.

Declarațiile făcute de alin au emoționat pe toată lumea, fără excepție. ”Am invatat sa fiu mult mai bun si mult mai deschis la noi provocari. Tot cu aceasta ocazie, vreau sa le transmit celor de acasa, care se uita la noi, sa nu mai existe discutii in familie, intre prietenii din chestii inutile, pentru ca nu isi au rostul. Intotdeauna cand voi vorbi de chestia asta voi da exemplul cu tatal meu. Nu ma pot mandri cu o poveste foarte frumoasa. Au fost mici chestii intre noi, nu prea ne-am inteles toata viata, dar intotdeauna aveam speranta ca ma voi intelege cu el si voi ajunge sa stau si sa ne povestim prin tot ce am trecut”.

”Ne-am certat din chestii inutile”

Alex va rămâne întotdeauna cu regretul că tatăl său a încetat din viață și nu a mai putut vorbi cu el pentru a rezolva o situație tansionată. Cu atît mai mult cu cât, așa după a declarat chiar el, certurile au avut la bază ”chestii inutile”.

”Dar din pacate, acea zi nu a mai venit, tatal meu a murit si mie mi s-a spulberat orice sansa de a mai sta vreodata de vorba cu el. Si inca mai am regrete ca ne-am certat din chestii inutile, chestii pe care le puteam rezolva stand de vorba, comunicand si impartasindu-ne toate experientele asa cum am facut alaturi de colegii Razboinici. Si de asta vreau sa spun sa spunem stop orgoliilor inutile, pentru ca nu isi au rostul. Asta e tot ce am avut de zis”, a mai spus Alex Stoica.

