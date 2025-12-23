Acasă » Știri » Trailerul filmului „The Odyssey”: Matt Damon naufragiază, luptă cu monștri și își conduce armata acasă în filmul epic al lui Christopher Nolan

De: Irina Vlad 23/12/2025 | 14:00
Trailerul filmului „The Odyssey”: Matt Damon naufragiază, luptă cu monștri și își conduce armata acasă în filmul epic al lui Christopher Nolan Universal Pictures a lansat primul trailer oficial al filmului „The Odyssey”, regizat de Christopher Nolan.

Acesta îl prezintă pe Matt Damon în rolul principal, interpretându-l pe Odiseu, regele Itacăi, care se angajează într-o expediție plină de pericole, pe parcursul a zece ani, pentru a reveni acasă după războiul troian. În videoclip apar scene impresionante, inclusiv cunoscutul Cal Troian și întâlniri cu diverse creaturi mitologice, cum ar fi ciclopii. CANCAN.RO vă prezintă toate detaliile mai jos!

Trailerul evidențiază amploarea impresionantă a filmului, realizat complet cu ajutorul tehnologiei de vârf IMAX. Nolan, care a conceput și scenariul, aduce împreună o echipă de actori de excepție pentru a adapta poezia clasică a lui Homer.

Povestea originală urmărește peripețiile lui Odiseu în confruntarea cu mânia lui Poseidon, în timp ce acesta caută să își regăsească soția, Penelopa, și fiul său, Telemac. Lansarea are loc cu șapte luni înainte de premieră, programată pentru 17 iulie 2026, în cinematografe.

Producție la scară globală

„Odiseea” a fost filmată în diverse locații internaționale, incluzând Grecia, Italia, Maroc și Islanda. Nolan a utilizat camere IMAX avansate, ceea ce marchează pentru prima dată capturarea integrală a unui film în acest format.

Echipa tehnică reunește colaboratorii obișnuiți ai regizorului. Hoyte van Hoytema revine ca director de fotografie, responsabil pentru imaginile lucrărilor anterioare. Ludwig Göransson compune coloana sonoră, după parteneriate de succes.

Bugetul substanțial evidențiază ambiția acestui proiect, fiind considerat cel mai costisitor din cariera lui Nolan. Producția a pus accent pe efectele practice pentru a adăuga realism elementelor mitologice.

Elemente accentuate în trailer

Filmul începe prin prezentarea unor secvențe ce ilustrează războiul din Troia și construcția Calului Troian. Aceste imagini continuă cu Odiseu și echipajul său navigând pe ape tumultoase, confruntându-se cu furtuni violente și monștri colosali. Călătoria sa durează zece ani și este presărată cu încercări legendare: ciclopul Polifem, vrăjitoarea Circe, sirenele, coborârea în infern și furia zeului Poseidon.

Contextul operei clasice

„Odiseea”, un poem epic atribuit lui Homer, reprezintă una dintre pietrele de temelie ale literaturii clasice. Povestea se desfășoară după evenimentele din „Iliada” și se axează pe întoarcerea lui Odiseu după succesul obținut în Troia. Zeii se implică direct în aventura personajului, Poseidon sancționând eroul pentru greșelile din trecut. Temele precum loialitatea, viclenia și destinul sunt puternic prezente în narațiune.

Adaptările anterioare variază de la versiuni fidele la repovestiri moderne. Nolan caută să aducă o credibilitate cinematografică nouă miturilor, inspirat din producțiile fantastice clasice.

Echipa tehnică și colaboratorii

Nolan colaborează din nou cu partenera sa de lungă durată, Emma Thomas, pentru producția filmului. Cei doi au reînnodat parteneriatul de succes după realizarea peliculei „Oppenheimer”, care a câștigat numeroase premii.

Designerul de producție a pus accent pe utilizarea seturilor reale pentru a oferi un plus de autenticitate. Costumele și machiajul sunt concepute pentru a reflecta fidel perioada istorică, cu o atenție meticuloasă la detalii.

Coloana sonoră compusă de Göransson se anunță a fi una grandioasă, integrând elemente epice în povestea vizuală. Montajul este conceput să urmeze, în anumite segmente, stilul non-liniar specific regizorului.

Ce așteptări are publicul

„Odiseea” este considerată un eveniment cinematografic de mare amploare pentru anul 2026. Alianța dintre viziunea lui Nolan și tehnologia IMAX reprezintă un magnet pentru admiratorii filmelor de tip blockbuster. Biletele pentru proiecțiile în format de 70 mm sunt deja extrem de solicitate în anumite piețe. Universal are în plan o campanie la nivel global pentru a maximiza expunerea.

Această peliculă marchează continuarea succesului remarcabil al lui Nolan după „Oppenheimer”. Criticii se așteaptă la o reinterpretare creativă a operei clasice grecești.

Povestea lui Odiseu este revitalizată prin talentul lui Christopher Nolan. Cu efecte vizuale impresionante și o distribuție deosebită, „Odiseea” promite să readucă la viață epopeea lui Homer pentru publicul contemporan. Trailerul deja stârnește discuții în jurul modurilor de interpretare a figurilor mitologice. Producția subliniază angajamentul lui Nolan față de crearea unor experiențe cinematografice deosebit de captivante.

 

