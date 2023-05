Transfer de răsunet pentru Real Madrid! Fotbalistul dorit de marile cluburi europene va juca pe Santiago Bernabeu din această vară

În acest sezon, Real Madrid a pierdut bătălia pentru titlul de campioană din La Liga în defavoarea marii rivale Barcelona. Echipa madrilenă este calificată în semifinalele Champions League, performanță care mai atenuează dezamăgirea din campionat. Șefii clubului vor însă ca în sezonul viitor să-și poată atinge toate obiectivele propuse. Astfel, Real Madrid a făcut o primă mutare importantă pe piața transferurilor. Jude Bellingham a ajuns la un acord cu madrilenii, iar din vară va juca pe Santiago Bernabeu.

Real Madrid a avut un parcurs dezamăgitor în La Liga și a pierdut orice șansă de a cuceri un nou titlu de campioană. În Champions League însă madrilenii au jucat excelent și s-au calificat în semifinalele competiției, unde o vor înfrunta în dublă manșă pe Manchester City. Chiar dacă sezonul nu s-a terminat încă, șefii lui Real Madrid se gândesc la viitor și au demarat deja campania de transferuri.

Principala țintă a lui Real Madrid pentru perioada de mercato din vară este Jude Bellingham (19 ani). Internaționalul englez este monitorizat cu atenție de mai multe cluburi puternice din Europa. Se pare însă că madrilenii le-au luat-o înainte și au ajuns la un acord cu mijlocașul Borussiei Dortmund.

Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a anunțat că Jude Bellingham a ajuns la un acord de principiu cu Real Madrid. În plus, Romano a explicat că prelungirea contractelor lui Luka Modric și Toni Kroos nu influențează în niciun fel transferul lui Bellingham pe Santiago Bernabeu. Se așteaptă ca în următoarea perioadă cele două cluburi să ajungă la un acord în privința sumei de transfer.

„Prelungirile contractelor lui Luka Modric și Toni Kroos nu vor schimba planurile Realului pentru afacerea Jude Bellingham.

Bellingham a bătut palma cu Real Madrid și așteaptă ca Real și Borussia Dortmund să se pună de acord asupra sumei de transfer. Jude este considerat de Real o țintă crucială pentru prezent și viitor.”, a anunțat Fabrizio Romano, pe Twitter.

