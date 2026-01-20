Trei zile de concediu de odihnă în plus. Cine poate să beneficieze

Legislația muncii aplicabilă în România în anul 2026 include o serie de prevederi care extind drepturile salariaților în ceea ce privește concediile suplimentare, acordate în funcție de condițiile de muncă sau de situațiile personale ale angajaților.

Normele sunt stabilite în principal prin Codul Muncii, dar și prin acte normative speciale adoptate recent, care urmăresc să adapteze cadrul legal la nevoile actuale ale pieței muncii.

Trei zile de concediu de odihnă în plus

Una dintre categoriile vizate de aceste reglementări este reprezentată de salariații minori, persoanele cu handicap și angajații care lucrează în medii considerate grele, periculoase sau vătămătoare.

Pentru aceste grupuri, legea prevede acordarea a cel puțin trei zile lucrătoare de concediu suplimentar, peste durata concediului de odihnă obișnuit. Durata exactă poate fi extinsă prin contractele colective de muncă sau prin negocieri individuale, însă nu poate scădea sub pragul minim stabilit de legislație.

Pe lângă aceste categorii, legislația introduce și noi drepturi pentru anumite situații medicale. Începând cu finalul anului 2025, femeile diagnosticate cu endometrioză beneficiază de o zi liberă plătită în fiecare lună.

Cine poate să beneficieze

Aceasta se acordă la solicitarea salariatei și necesită o recomandare medicală. Ziua liberă este considerată vechime în muncă și este suportată inițial de angajator, fiind menită să ofere sprijin persoanelor afectate de această afecțiune cronică.

Un alt drept suplimentar este acordat salariatelor care urmează proceduri de fertilizare in vitro. Acestea pot primi anual trei zile lucrătoare libere plătite, distincte de concediul medical sau de cel de odihnă.

Structura acestor zile este clar stabilită: o zi liberă este acordată la data puncției ovariene, iar alte două zile sunt oferite începând cu momentul embriotransferului. Pentru acordarea acestor zile suplimentare este necesară prezentarea unei scrisori medicale emise de medicul specialist.

