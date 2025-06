Tremură când apare Dan Negru! Prezentatorul de la Kanal D nu iartă nimic! În cine bagă spaima celebrul om de televiziune

Dan Negru face minuni cu cele trei show-uri de la Kanal D, Jocul cuvintelor, Tu urmezi și The Floor, pe care le pregătește temeinic, dar și când scapă din platou, devine spaima… autorităților! Cel poreclit Regele audiențelor este ”călător”, bate țara-n lung și-n lat, iar când găsește nereguli, e de belea! Pe rețelele de socializare ”aruncă” totul, iar comentariile lui sunt un adevărat deliciu! Celebrul prezentator a deschis, însă, niște uși, iar defectele s-au remediat, după ce a trecut ca o furtună pe acolo. Despre ce e vorba? CANCAN.RO are detaliile în cinci exemple care spun, la unison, că și în România se poate!

Mult mai călătorește Dan Negru prin țară, postează la greu și bune, și rele… Mai mult rele! Doar că, fiind celebru, acțiunea sa de atenționare a avut, de cele mai multe ori, ecou. CANCAN.RO a ”extras” cinci exemple în care ”Regele audiențelor” a criticat și, la scurt timp, autoritățile au luat măsuri.

Dan Negru a schimbat plăcuța cu numele străzii Johnny Weissmuller

Să începem cu plăcuța cu numele străzii Johnny Weissmuller, din Timișoara, pentru că de acolo vine Dan Negru. Celebrul jurnalist a găsit-o ruginită toată, doar câteva litere se distingeau și, la scurt timp, a făcut postarea care a atras sute de critici pe rețelele de socializare. Autoritățile s-au sesizat imediat și nu a durat mai mult de o săptămână până când plăcuța a fost înlocuită și, acum, arată impecabil!

„Cândva, acolo scria Weissmuller, nu-i nici măcar o stradă, ci un intrând la marginea orașului. Unul dintre marii sportivi ai planetei. Culmea, săptămâna aceasta, marile ziare de sport ale lumii i-au omagiat performanța. Acum 101 ani, Johnny Weissmuller era omul care stabilea un record, înota 100 de metri sub un minut… În timpul Jocurilor Olimpice de la Londra, englezii au denumit o stație de metrou cu numele lui, în orașul său natal e rugina asta… L-a jucat la Hollywood pe Tarzan, unul dintre filmele legendare. Zilele astea, Timișoara e Capitala Europeană a Culturii…nimic n-a amintit de filmul în care a jucat Johnny Weissmuller. Are o stea pe Walk of Fames, în Timișoara are rugina asta… Tarzan a plecat, noi am rămas cu maimuțele… Cu cât o maimuță se urcă mai sus în copac, i se vede mai bine fundul”, a fost mesajul lui Dan Negru care a condus la schimbarea de care am scris mai sus.

Prezentatorul de la Kanal D a ”lovit” în Bacău, Botoșani, Târgu Mureș și…pe litoral!

A venit rândul Casei Memoriale Vasile Alecsandri, din Bacău, pe care Dan Negru a vizitat-o. A găsit vraiște acolo, iar autoritățile au luat, imediat, atitudine, când au auzit că prezentatorul de la Kanal D e pe cale să-i facă de rușine. Și și-au pus, imediat, ”puterea” la contribuție!

Teatrul de Vară din Mamaia a avut norocul să treacă pe acolo Dan Negru. Critica celui cunoscut drept Regele audiențelor a fost devastatoare! Așa că autoritățile din Constanța au pus la cale renovarea clădirii.

Gropile din Centrul Istoric al Botoșaniului, mai curând, din fața casei lui Mihai Eminescu au atras atenție, cum altfel, aceluiași Dan Negru, într-una dintre vizitele sale în irașul din Moldova. Nu a ratat momentul, a criticat, ca de obicei, iar autoritățile au trimis, la scurt timp, muncitorii Primăriei să le repare.

Ultima ”aventură” a celebrului prezentator a fost la Târgu Mureș, unde a descoperit starea degradantă a scărilor Rakoczi, considerate, în anul 2014, cele mai frumoase din lume. A punctat, ca de obicei, pe rețelele de socializare și… S-a trecut și acolo la treabă! Ăsta-i Dan Negru!

