„Tricolorii” ratează victoria în Israel pe final de meci!

La doar câteva zile după eșecul de pe noul „Ghencea” cu Grecia, scor -0, selecționata României a terminat nedecis, scor 2-2 (0-2) amicalul susținut la Netanya cu reprezentativa Israelului.

„Tricolorii” lui Edward Iordănescu au scăpat printre degete victoria, conducând cu 2-0 grație reușitelor lui Cicâldău (min.10) și Man (min.23), gazdele reușind să revină pe tabela de marcaj prin dubla marcată de Dabbur (min. 57, 85).

În Israel, Iordănescu jr. a mizat pe Niță – Manea, Chiricheș-cpt. (min. 46 Nedelcearu), Burcă, Toșca (min. 57 Bancu) – Cicâldău (min.57 Bordeianu), M. Marin (min. 80 Rus), Olaru (min. 79 Popescu)- Mihăilă, Ivan (min.58 Alibec), Man.

„Ne doream foarte mult să câştigăm acest meci, era foarte important pentru noi, pentru moralul nostru. Cred că am făcut multe lucruri pozitive în acest meci, dar am făcut şi unele negative pe care o să le analizăm şi o să încercăm să le îmbunătăţim. A fost un joc pe contre în prima repriză şi am făcut bine că am dat două goluri atunci şi nu am primit nici unul. Din păcate am primit două în repriza secundă şi trebuie să învăţăm din chestia asta”, a declarat Cicâldău după meci la Pro X.

Pentru România va urma debutul în Liga Naţiunilor, cu patru meciuri în iunie, în deplasare cu Muntenegru (4 iunie) şi Bosnia-Herţegovina (7 iunie) şi acasă cu Finlanda (11 iunie) şi Muntenegru (14 iunie).