„Tricolorii” U19, apărați și de Bratu: „Nu au avut maturitatea necesară!”

Tricolorii Under 19 sunt apărați de antrenorul lui Dinamo după ratarea incredibilăă a calificîrii la Turneul final al Campionatului European din vara acestui an din Finlanda.

Într-o conferință de presă, Florin Bratu a declarat că „puștii” de la U19 nu au avut maturitatea necesară pentru a obține o asemenea performanță. Chiar dacă mulți l-au pus la zid pe Moruțan, antrenorul „câinilor” a ținut să-I ia apărarea mijlocașului de la FC Botoșani dar și coechipierilor acestuia, pe mulți dintre aceștia pregătindu-i din postura de selecționer la U18.

„N-au maturitatea necesară. Era o bucurie foarte mare pentru Moruţan că a marcat golul, nu şi-a dat seama, am văzut şi la nivel mai mare că se întâmplă astfel de lucruri, la echipe de seniori mult mai importante. Nu cred că aceasta a fost problema numărul 1, pentru că echipa naţională a avut după acel gol 15 minute în care trebuia să apere cel puţin un egal şi nu a reuşit. Aici e problema, aici ar fi discutat, de ce nu a reuşit acest lucru. Am văzut o echipă prăbuşită, o echipă nefericită imediat după golul de 1-1 sau 2-1, cred că mai erau 3-4 minute de jucat şi toţi erau pe jos. Trebuie să învăţăm să luptăm până la capăt”, a declarat Florin Bratu.

Tehnicianul susține că Ucraina, prin felul în care a crezut în calificare până la capăt, ne-a predate o adevărată lecție.

„Cred că Ucraina ne-a dat o lecţie despre ce înseamnă o echipă organizată, o echipă compactă şi o echipă care luptă până la capăt. Eu nu am văzut la ucraineni un jucător ca Moruţan, ca Măţan, ca Screciu sau ca Dragomir, cu calitatea individuală pe care o avem noi. Dar am văzut o echipă în adevăratul sens al cuvântului şi cred eu că asta a făcut diferenţa. N-am înţeles nimic din ultimele 20 de minute ale meciului. Chiar dacă echipa noastră a jucat în 10 oameni mă aşteptam la o altă reacţie, pentru că ei au mai trecut printr-o astfel de situaţie, în urmă cu doi ani, când au pierdut o calificare în ultima secundă, împotriva Slovaciei, dacă nu mă înşel, în Ungaria. În plus de asta, au avut ca reper Ucraina în urmă cu câteva zile, împotriva Serbiei şi practic a fost aceeaşi partitură. Trebuia să stea mai mult în gardă. Mi s-a părut la acest turneu că echipa noastră naţională de U19 a arătat un fotbal plăcut, dar parcă s-a bazat prea mult pe Măţan şi Moruţan. Ieri, din păcate, cei doi nu au funcţionat aşa cum trebuia şi au apărut problemele. E păcat pentru că e o generaţie bună, cu siguranţă vom vedea jucători în viitorul apropiat la echipele naţionale sau la echipele de top din Europa”, a mai spus Bratu.