Triplul campion mondial la wresling a murit la doar 36 de ani. Problemele de sănătate l-au ținut departe de ring pe Bray Wyatt în ultimele luni

Joi, 24 august, s-a aflat vestea cutremurătoare despre moartea lui Bray Wyatt. Până la acest moment, apropiații nu au dezvăluit care este cauza decesului sau locul în care și-a găsit sfârșitul. Pe de altă parte, au transmis că nimeni nu se aștepta la o asemenea moarte fulgerătoare.

Bray Wyatt era fiul lui Windham Rotunda, fostul campion WWE Hall of Fame. Nu doar părintele său îi împărțea pasiunea. Inclusiv bunicul său, Blackjack Mulligan, și fratele său mai mic Bo Dallas, fuseseră în aceeași branșă.

Cei de la WWE au ținut să facă public tristul anunț al pierderii unui membru atât de valoros din comunitatea lor, spunând:

„Gândurile noastre sunt la familia lui și cerem ca toată lumea să-și respecte confidențialitatea în acest moment”, a declarat Paul „Triple H” Levesque, directorul de conținut WWE, pe rețelele de socializare.

Dwayne Johnson, alias The Rock, a fost printre primii care au vrut să-i aducă un ultim omagiu sportivului și a scris pe Twitter, denumit acum X, că are inima zdrobită.

Scriind pe X, fost Twitter, Johnson a spus că are „inima zdrobită” și „a avut întotdeauna un respect și o dragoste extraordinară” pentru luptător.

„A fost un personaj unic, cool și rar, care este greu de creat în lumea noastră nebună a luptei profesioniste”, a spus The Rock.

Doliu după Bray Wyatt

Nu doar The Rock, ci și mulți alții au ținut să-i aducă un omagiu luptătorului de wresling. Inclusiv comentatorul WWE Mick Foley a adăugat : „Mereu l-am văzut bine pe Bray Wyatt… Era un adevărat vizionar; una dintre cele mai convingătoare prezențe pe care le-a văzut vreodată wrestling-ul”.

Brad Wyatt a debutat în anul 2009 în lumea luptelor și a făcut un adevărat show, atât cu costume, cât și cu o mulțime de nume false, de scenă, printre care se numără: Husky Harris, Alex Rotunda, Duke Rotundo și The Fiend.

Din cauza unor afecțiuni medicale, a trebuit să stea departe de ring, spunând:

„Am pierdut multe lucruri. Mi-am pierdut cariera, am pierdut doi oameni care îmi erau foarte, foarte apropiați și mi-am pierdut drumul. Am ajuns într-un punct în care am crezut că tot ceea ce am făcut vreodată aici, altfel credeam că este lipsit de sens”.

