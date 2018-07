Tristan Tate, primele declarații după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Bianca Drăgușanu: ”Vreau să mai fac o precizare…”

După ce s-a zvonit că s-ar fi despărțit de Bianca Drăgușanu, iată că Tristan Tate a spus lucrurilor pe nume și a spus adevărul despre femeile din viața lui! (Promotiile zilei la monitoare )

După ce au apărut fotografii cu Tristan Tate în compania altor femei, iată că iubitul Biancăi Drăgușanu a decis să spună lucrurilor pe nume!

”Daca m-as fi intalnit cu fete din trecutul meu, mi-ar fi facut poze si le-ar fi trimis la toate publicatiile. Lumea ar fi stiut intr-un minut! Nici macar nu le trimit mesaje pe facebook! In plus, vreau sa mai fac o precizare, femeile despre care se scrie ca au fost iubitele mele nu au avut niciodata acest statut, au fost doar fete pe la care am trecut dupa o noapte in club si care mint intruna.”, a declarat Tristan Tate pentru wowbiz.ro.

Tristan Tate nu a vrut să alimenteze zvonurile referitoare la despărțirea de Bianca Drăgușanu și atunci când a fost întrebat despre adevărul rupturii dintre cei doi, el s-a comportat ca un gentleman. (CITEȘTE ȘI: CE IMAGINI A POSTAT BIANCA DRĂGUȘANU, DUPĂ CE TRISTAN TATE S-A SĂRUTAT CU O ALTĂ FEMEIE ÎN CLUB: “SINGURA MEA DRAGOSTE ADEVĂRATĂ“)

”Aceste intrebari ar trebui sa i le puneti ei!”, a mai spus Tristan Tate.

Bianca Drăgușanu, primele declarații oficiale după presupusa despărțire de Tristan Tate

La rândul ei… și Bianca Drăgușanu a fost extrem de discretă în legătură cu viața ei personală. (VEZI ȘI: TRISTAN TATE, LÂNGĂ O ȘATENĂ FOCOASĂ DE ZIUA LUI DE NAȘTERE! IMAGINI CU CEI DOI)

“Nu imi place sa vorbesc despre viata mea, dar acum am sa fac niste precizari clare.

1. Eu nu ma cert cu nimeni de foarte multi ani, eu nu imi fac planuri de viitor, nici pentru Craciun, nici pentru Pasti, nici macar pentru scurta vacanta de vara pe care urmeaza sa o am in curand.

2. Nu simt nevoia sa dau explicatii pentru ceea ce mi se intampla. Oamenii se grabesc sa traga concluzii si sa judece dupa aparente, lucru cu care deja m-am obisnuit.

3. Eu nu am strategii si planuri de viitor cu nimeni! Puterea mea este in Sofia, copilul meu, singurul lucru care conteaza in acest moment pentru mine! De fapt ea si mama sunt cele care conteaza cu adevarat pentru mine, in rest, cainii latra, caravana trece", a declarat Bianca Drăgușanu pentru WOWbiz.ro.