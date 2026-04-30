Acasă » Știri » Trucurile Mihaelei Rădulescu pentru o siluetă de invidiat. Ce dietă ține

Trucurile Mihaelei Rădulescu pentru o siluetă de invidiat. Ce dietă ține

De: Alina Drăgan 30/04/2026 | 06:20
Trucurile Mihaelei Rădulescu pentru o siluetă de invidiat. Ce dietă ține
Trucurile Mihaelei Rădulescu pentru o siluetă de invidiat /Foto: Social media

Mihaela Rădulescu are 56 de ani și este într-o formă de zile mari. Vedeta are o siluetă de invidiat, însă asta nu fără muncă și disciplină. Aceasta este atentă la ceea ce consumă și nu uită nici de sport. De asemenea, Mihaela Rădulescu are câteva trucuri la care apelează atunci când este nevoie. Ce dietă ține vedeta?

Atunci când vine vorba despre lupta cu kilogramele în plus, Mihaela Rădulescu nu este adepta dietelor drastice. Ea preferă echilibrul și un stil de viață sănătos. Are grijă la ce mănâncă, încearcă să consume produse cât mai sănătoase și nu uită niciodată de sport.

De asemenea, aceasta are și câteva trucuri la care apelează atunci când știe că trebuie să aibă o apariție publică. De exemplu, vedeta spune că are grijă ca în astfel de cazuri să nu mănânce sărat seara, pentru a nu se trezi cu fața umflată ziua următoare.

„Eu nu beau alcool niciodată, iar asta din start te menține bine. Sport fac aproape zilnic. Sunt zile în care nu am chef sau nu am timp, dar la două-trei zile tot fac ceva sport. În perioada de filmare am un regim controlat de mâncare. Nu mănânc sărat seara ca să nu mă trezesc umflată la față. Țin cont de lucrurile astea. Încerc să nu mănânc mai mult decât este cazul. Încerc să mănânc mai sănătos decât de obicei.

Am și o vârstă… Când treci de 50 de ani nu mai vrei să nu îți mai pese. Acum am ceva mai multă grijă, pentru că e ceva mai complicat de menținut. Nu-i chiar așa simplu ca la 20. Am grijă. Repet, sunt un om care doarme noaptea, alerg, fac sport. Dacă mă întrebi pe mine, orice femeie ar trebui să facă lucrurile astea. Sigur, poate nu toate avem timp în viață pentru asta, dar eu îmi fac. Sunt un pic mai egoistă decât în alte momente ale vieții”, declara Mihaela Rădulescu, în urmă cu ceva timp.

Trucurile Mihaelei Rădulescu

Un alt as din mânecă al Mihaelei Rădulescu sunt frunzele de aloe vera. Vedeta spune că de ani buni acest produs o ajută să își mențină un ten impecabil și face minuni și pentru păr.

„Eu sunt mare fan aloe vera. La noi acolo, în Monaco, se găsesc la alimentară frunze de aloe vera mari și recunosc cinstit că de ani buni este singura cremă de față pe care o mai folosesc.

Ador aloe vera în diverse combinații, cu ulei de cocos, cu ulei de măsline. O folosesc ca și cremă, mască, o pun și în cap. Mie îmi face bine, acum nu știu dacă e o rețetă universală, dar pentru mine funcționează minunat. Nu am mai povestit asta nimănui, iată că e un secret”, mai spunea Mihaela Rădulescu.

 

