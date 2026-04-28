Mihaela Rădulescu, mesaj acid pentru familia lui Felix Baumgartner! Vedeta nu s-a mai abținut: „Da, asta sunt eu. Fabricată în România”

După moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a ales discreția. Vedeta a trecut printr-o perioadă extrem de grea și a preferat să sufere în tăcere. Însă, atacurile constante din partea familiei regretatului sportiv au făcut-o să nu mai tacă. După ce a expus public atitudinea pe care părinții lui Felix au avut-o cu ea, acum vedeta a revenit cu un nou mesaj acid pentru cei care o discreditează. Ce le-a transmis părinților lui Felix Baumgartner?

Anul 2025 a fost unul extrem de greu pentru Mihaela Rădulescu. Vedeta nu și-a pierdut doar partenerul de viață, ci și mama. Măcinată de durere, aceasta a ales să fie discretă, însă recent nu a mai suportat și a răbufnit. Se pare că de luni de zile poartă un adevărat război cu „socrii”. Iar acesta pare să fie departe de a se termina.

Mihaela Rădulescu, mesaj acid pentru familia lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu pare că nu mai este dispusă să tacă și a revenit în mediul online cu un mesaj acid atât pentru părinții lui Felix Baumgartner, cât și pentru presa din Austria. Într-un mesaj amplu, vedeta a vorbit despre realizările sale, care par a fi contestate de foștii „socri”.

De asemenea, aceasta a scos în evidență dedicarea și implicarea ei, atât în relația cu partenerul de viață, cât și în ceea ce privește sfera profesională. A subliniat că în ciuda percepției greșite despre ea a fost mereu o femeie muncitoare, care a reușit să le facă pe toate și asta pentru că a beneficiat de susținerea necondiționată a partenerului său.

„Un mic reminder pentru presa din Austria și pentru alți austrieci confuzi, inclusiv familia lui Felix Baumgartner. Am fost puțin ocupată în toți acești ani cât am fost cu Felix, pentru că asta sunt eu: o fată din România care muncește din greu! Am început la 18 ani și nu m-am oprit niciodată să-mi câștig singură banii, faima, premiile și toate celelalte. V-am făcut o listă cu ce am făcut doar în ultimii 11 ani, încercând din răsputeri să le fac pe toate. Mi-am crescut copilul cu toată inima, am fost acolo pentru el la fiecare meci, concurs, petrecere, oră de sport, teme și povești de seară. Mi-am iubit bărbatul nebunește și am zburat în toată lumea pentru el. Dar munca mea a fost la fel de importantă: fiecare poză de aici spune o poveste despre emisiunile mele TV, coperțile mele de revistă, evenimentele pe care le-am prezentat în România și în Monaco, campanii publicitare, gale de premiere. Șase sezoane ca jurat la «Românii au talent», două la «Masked Singer», prezentatoare la «Dansez pentru tine» și «Ferma» (două sezoane), concurentă la «Fort Boyard», ediții speciale la PRO TV, evenimente caritabile și de strângere de fonduri în două țări, aproximativ 20 de coperți de reviste (Viva, Unica, Elle, TV Mania), mi-am deschis propria afacere, am participat la două maratoane pentru Wings for life și patru pentru Nfl Monaco, am prezentat Global Citizen Forum în Monaco și peste 25 de evenimente corporate în România, am primit câteva premii, am scris câteva cărți, am fost keynote speaker la Careers Day în Monaco, speaker motivațional pentru unele companii mari din România și am câștigat bani frumoși din toate astea. Nici nu mă faceți să povestesc și ce am făcut în ceilalți 25 de ani de carieră! Da, a fost un du-te-vino constant: zboruri, drumuri, schimbat valize… ca să pot fi în Arizona, Canada, Singapore, California, Abu Dhabi, Marea Britanie, Finlanda, New York, în toată Europa, pentru și alături de Felix Baumgartner. Nimeni nu m-a susținut mai mult decât el. Era al naibii de mândru de fiecare realizare a mea, așa cum eram și eu de-ale lui. Și cred că mă iubea și mai mult pentru că reușeam să le fac pe toate fără să mă plâng vreodată” Da, asta sunt eu. Fabricată în România. Și mândră! Așa cum ar trebui să fie orice femeie, ținându-se de propriile visuri chiar și în mijlocul celei mai mari iubiri din viața ei. Putem face totul, fetelor. Nu renunțați niciodată la cine sunteți”, a scris Mihaela Rădulescu, în mediul online.

CITEȘTE ȘI:

