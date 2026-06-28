Tzancă Uraganu se pregătește intens înainte de concerte: ”Puțin antrenament, ca să fim în forță”

S-a dat alarma în lumea manelelor! Tzancă Uraganu (35 de ani) a luat o decizie radicală și s-a pus serios pe slăbit! Manelistul a lăsat la o parte mesele îmbelșugate și a trecut direct la antrenamente intense.

El s-a filmat în plin efort, pe banda de alergare, transpirând serios pentru a le demonstra tuturor că vrea să fie într-o formă fizică de invidiat la viitoarele sale spectacole! Înainte de a pleca spre concertele programate în vestul țării, Tzancă a trecut pe la sala de fitness pentru o sesiune rapidă de cardio, lăsându-și fanii cu gura căscată când l-au văzut cum își dă sufletul pe aparate.

„Puțin antrenament înainte de concertul de la Oradea și de la Satu Mare ca să fim în forță pentru oamenii noștri! Hu, hu”, a spus Tzancă.

Rutina lui Tzancă Uraganu

Recent, manelistul a povestit despre rutina lui zilnică, una complet diferită față de cea a unui om obișnuit. Din cauza nopților pierdute la nunți și cumetrii, Tzancă dă stingerea abia când alții se pregătesc de muncă și își începe activitatea la ore destul de târzii.

„Mă duc la baie, orice ar fi. Fac duș, după care stau pe taelefon. Nu mănânc 2-3 ore după ce mă trezesc. Nu fac fasting. Corpul meu nu cere mâncare. Eu nu mă trezesc dimineața, pentru că atunci încep să dorm, și mă trezesc după amiaza”, a spus el.

Dincolo de mișcarea pe care o face printre picături, Tzancă Uraganu a recunoscut că stilul său de viață haotic nu îi permite momentan să aibă o dietă ca la carte. Deși mănâncă ce găsește prin benzinării sau pe unde apucă, manelistul are un plan mare în minte: vrea să devină vegetarian și să scape de un număr semnificativ de kilograme.

Vrea să slăbească de urgență

Artistul a dezvăluit public greutatea sa actuală și a explicat că din toamnă va trece la măsuri extreme, alături de o întreagă echipă de nutriționiști.

„Mănânc mâncăruri ușoare. Ce prind, ce găsesc. Încă nu am renunțat la carne, dar aș vrea din tot sufletul să încep să renunț la carne, dar o luăm așa, ușurel. Când sunt la evenimente nu prea apuc să mănânc. (…) Nu am un regim alimentar special, dar trebuie să încep să am. După ce termin cu sezonul ăsta de petreceri, nunți, din toamnă iarnă încolo o să încep și eu să vorbesc cu un nutriționist, cu un antrenor de sală de sport, să încep să mă reprofilez puțin. Am 110 kg. Vreau să ajung la 95-100 kg”, a recunoscut Tzancă.

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