Tzancă Uraganu’ își vinde și bolidul de lux. Cât cere pe Lamborghini-ul Urus: „Mă gândesc să vă dau portocala asta de vară”

După ce și-a scos casa la vânzare, Tzancă Uraganu își vinde bolidul de lux. Manelistul acceptă și plata în rate, dar și schimbul cu o altă mașină exclusivistă.

La nici un an de când și-a cumpărat un Lamborghini Urus, Tzancă Uraganu a transmis un anunț important pentru pasionații de mașini scumpe din România. Cunoscut pentru slăbiciunea sa pentru mașinile luxoase, cu mulți cai putere, dar și cu multe zerouri în preț, manelistul vrea să facă o schimbare importantă în viața sa.

Cât costă mașina pe care Tzancă Uraganu o vinde

Într-o postare pe TikTok, Tzancă Uraganu își scoate spectaculosul Lamborghini Urus la vânzare. Decizia nu este încă una radicală, fiind încă pe gânduri dacă să renunțe definitiv la mașină sau nu. Totuși, el a subliniat că este deschis la negocieri: ori 350.000 de euro, ori un schimb echitabil, însă doar cu un Rolls – Royce Cullian din generația 2025-2026. În imaginile de pe social media, el explică faptul că își dorește un model nou de top, care să completeze colecția sa de Rolls-Royce pe care o deține deja în garaj.

„Cred că scoatem la vânzare acest Urus sau la variante de schimb cu Rolls-Royce Cullinan 2025 – 2026, să fie modelul nou. Așa că se poate face și leasing, și cash, și pe datorie, alea ale noastre. Știți cum e, că nu e problemă. 2025, are 9.000 de kilometri, am luat-o nou-nouță, la 100 de kilometri. Schimb fac doar cu Rolls-Royce Cullinan – minim 2025. E prima postare pe care o fac. Nu sunt hotărât 100% dar dacă există o variantă de Cullilan, ca să îl băgăm acolo lângă familia Rolls Royce. Mă gândesc să vă dau portocala asta de vară, este impecabilă. 9.000 de km sunt făcuți de mine, așa că vă aștept să ne gândim la o variantă”, a transmis Tzancă Uraganu TikTok.

În 2025, Tzancă Uraganu și-a achiziționat un Lamborghini Urus special pentru a se asorta cu noul său telefon, în aceeași nuanță de portocaliu.

„Exact când am luat iPhone-ul ăsta 17, am zis: „Mă supără culoarea, acum sunt obligat să iau și un Urus portocaliu”. Vă spun sincer că nu eram 100% cu gândul ăsta și nu știam că e posibil să se întâmple chiar așa. Dacă am luat iPhone 17 portocaliu, n-aveam cum să-l las singur”, spunea manelistul.

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