Ultima apariție publică a Marinelei Chelaru. A stat la brațul unui alt bărbat: „El e singurul care mă mai sună”

Este știrea tristă a momentului: Marinela Chelaru a murit la 66 de ani, după numeroase probleme de sănătate. Chiar dacă a fost nevoită să renunțe la scenă, actrița nu a stat departe de micile ecrane. În ultimii ani, ea a avut mai multe apariții televizare, în care a vorbit despre viața ei. Ultima dată când a fost invitată într-o emisiune, a avut parte de o surpriză. S-a reîntâlnit cu un bun prieten. Află, în articol, toate detaliile!

Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultima perioadă din viața actriței a fost marcată de provocări. Aceasta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. A suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. Totuși, ea își păstrase optimismul cu care a obișnuit pe toată lumea, iar atunci când avea ocazia apărea pe micile ecrane.

De ce surpriză a avut parte Marinela Chelaru la ultima apariție TV

Marinela Chelaru a trăit ultimii ani retrasă, viața ei fiind marcată de probleme de sănătate și de distanțarea de lumea teatrului și a filmului. Regretata actriță a fost nevoită să se retragă din lumina reflectoarelor.

Deși nu a mai urcat pe scenă, ea a fost prezentă la mai multe emisiuni TV. Ultima sa apariția a avut loc în urmă cu jumătate de an. Atunci, actrița a oferit un interviu în emisiunea moderată de Cristi Brancu.

Marinela Chelaru a avut parte și de o surpriză. Prezentatorul TV l-a adus alături de ea pe Victor Yila, colegul său de breaslă, cu care a avut o prietenie de 20 de ani. Întâlnirea a fost una extrem de emoționantă, iar actrița nu s-a dezlipit de acesta pe toată durata emisiunii.

„Of, Doamne Dumnezeule! O surpriză adevărată, frumoasă. Pe noi ne leagă o relație lungă. Nici nu mai știm când am jucat împreună. (…) E cel mai băiat finuț Victor. El e singurul care mă sună, mă întreabă ce mai fac, îmi spune la mulți ani”, a declarat Marinela Chelaru, în emisiunea lui Cristi Brancu, la ultima sa apariție.

Marinela Chelaru a lăsat multă durere în urma sa. Anunțul trist a fost făcut de producătoarea TV Daniela Scoica, bună prietenă cu regretata actriță. Aceasta a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, se arată în mesajul transmis de apropiata Marinelei Chelaru, pe Facebook.

